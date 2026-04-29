Vì sao 2 cao tốc 35.000 tỉ đồng khởi công đã lâu nhưng chưa thi công? 29/04/2026 12:44

(PLO)- Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương khởi công đã lâu nhưng đến nay vẫn chưa triển khai thi công trên thực địa.

Ngày 29-4, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (QLDA) đã có báo cáo tình hình thực hiện các dự án lớn, công trình trọng điểm tháng 4-2026 trong đó có cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương (giai đoạn 1).

Cả hai dự án đều khởi công đã lâu nhưng đến nay vẫn chỉ là phối cảnh trên giấy, chưa triển khai thi công trên thực địa. Ảnh minh họa.

Cụ thể ngày 19-12-2025, dự án Tân Phú - Bảo Lộc đã được khởi công. Tuy nhiên đến nay, nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị các hồ sơ thủ tục như: hồ sơ vay vốn, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng, hồ sơ đánh giá hiệu quả kinh tế khai thác khoáng sản... để thực hiện thi công. Dự kiến đến cuối tháng 4-2026 sẽ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm định.

Hiện nay, doanh nghiệp đang tập trung máy móc thiết bị, xây dựng lán trại, trạm nghiền, bãi đúc dầm, phát quang dọn dẹp mặt bằng …để chuẩn bị triển khai thi công vào cuối tháng 4-2026.

Lễ khởi công dự án Tân Phú - Bảo Lộc.

Ban QLDA số 1 đang phối hợp với Trung Tâm phát triển quỹ đất tỉnh, UBND các xã phường có dự án đi qua và các cơ quan đơn vị có liên quan đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động để người dân sớm bàn giao mặt bằng.

Ngày 29-6-2025, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương cũng đã được khởi công nhưng nhà đầu tư và doanh nghiệp dự án vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị các hồ sơ vay vốn, thiết kế kỹ thuật, chuyển mục đích sử dụng rừng, đánh giá hiệu quả kinh tế khai thác khoáng sản... Dự kiến đến cuối tháng 4-2026 mới có thể triển khai thi công những hạng mục có mặt bằng.

Ban QLDA đã mời các nhà đầu tư làm việc để đôn đốc tiến độ và các nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ, huy động các nguồn lực để bắt đầu thi công dự án trong tháng 4-2026.

Ban QLDA số 1 đề nghị Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh sớm bàn giao mặt bằng của cả 2 dự án để doanh nghiệp triển khai thi công.

Theo Ban QLDA số 1, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm đối với cao tốc Tân Phú (Đồng Nai) - Bảo Lộc (Lâm Đồng) sẽ di dời hạ tầng kỹ thuật trên địa phận tỉnh hoàn thành trong tháng 7-2026.

Phối hợp với đơn vị được UBND tỉnh Đồng Nai giao làm chủ đầu tư thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thống nhất kế hoạch, tiến độ bàn giao mặt bằng phần tuyến thuộc địa phận tỉnh Đồng Nai.

Đối với cả 2 cao tốc, Ban QLDA sẽ phối hợp rà soát, đôn đốc doanh nghiệp dự án khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị để triển khai thi công.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc có tổng mức đầu tư hơn 18.000 tỉ đồng với tổng chiều dài khoảng 65 km, đi qua tỉnh Đồng Nai gần 12 km; qua Lâm Đồng khoảng 53 km. Dự án triển khai theo hình thức đối tác công tư (PPP) với nhà đầu tư là Tập đoàn Sơn Hải, dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác từ quý 4-2027.

Lễ khởi công dự án Bảo Lộc- Liên Khương.

Với tốc độ khai thác tối đa 80km/h, tuyến đường khi hoàn thành kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến trung tâm Lâm Đồng từ khoảng 7 giờ xuống còn 3 – 3,5 giờ.

Riêng cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương có tổng mức đầu tư là 17.718 tỉ đồng với tổng chiều dài khoảng 73 km. Dự kiến hoàn thành đưa vào khai thác từ quý 4-2027.

Việc chậm triển khai 2 cao tốc ảnh hưởng đến doanh nghiệp logistics, du lịch, nông sản chưa thể tối ưu chuỗi cung ứng và đặc biệt là cơ hội thu hút đầu tư bị chậm nhịp so với các địa phương có hạ tầng tốt hơn

Các điểm nghẽn hiện hữu hiện nay của dự án gồm: Giải phóng mặt bằng chậm; thủ tục chuyển đổi đất rừng, khai thác khoáng sản phức tạp; sự phối hợp giữa các địa phương chưa đồng bộ…

Do đó tại cuộc họp mới đây liên quan đến 2 dự án này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đã yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để sớm khởi công trên thực địa và không chấp nhận chậm trễ hơn nữa.