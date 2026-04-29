Bổ sung 15 trạm dừng nghỉ, cao tốc Bắc - Nam có 21 điểm phục vụ dịp lễ 29/04/2026 16:04

(PLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, tuyến cao tốc Bắc - Nam được tăng cường thêm các trạm dừng nghỉ, góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân.

Ngày 29-4, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết đã đưa vào vận hành thêm nhiều trạm dừng nghỉ trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam. Qua đó, nâng tổng số trạm, điểm dừng trên toàn tuyến lên 21.

Theo Cục Đường bộ, hiện đoạn cao tốc từ Hà Nội đến Cần Thơ có 5 trạm dừng nghỉ đang khai thác. Cụ thể gồm các trạm trên đoạn Cầu Giẽ - Ninh Bình, Cao Bồ - Mai Sơn, La Sơn - Hòa Liên, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và TP.HCM - Trung Lương. Ngoài ra còn có một điểm dừng xe trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Các trạm dừng nghỉ khu vực phía Bắc

Các trạm dừng nghỉ khu vực miền Trung.

Trạm dừng nghỉ khu vực phía Nam.

Các trạm này thời gian qua đã phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, tiếp nhiên liệu và ăn uống của người dân, tài xế khi lưu thông trên cao tốc.

Song song với việc hoàn thiện hạ tầng tuyến chính, Cục Đường bộ đã ký hợp đồng với các nhà đầu tư để xây dựng thêm 21 trạm dừng nghỉ mới. Theo kế hoạch, các trạm này sẽ hoàn thành đồng bộ trong năm nay.

Tuy nhiên, để kịp phục vụ nhu cầu đi lại người dân, trước mắt có 15 trạm được đưa vào vận hành. Các trạm này mới đáp ứng các dịch vụ công thiết yếu.

Danh sách 15 trạm gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Cam Lộ - La Sơn, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Vân Phong - Nha Trang, Nha Trang - Cam Lâm, Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205), Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.

Một trạm dừng nghỉ vừa đưa vào khai thác tạm ở miền Trung. Ảnh: V.LONG

Trong số này, có bốn trạm đã có cây xăng phục vụ, gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km205).

Theo Cục Đường bộ, các trạm dừng nghỉ và điểm dừng xe được bố trí với cự ly trung bình khoảng 100 km/trạm. Ngoài ra, dọc tuyến còn có các nút giao và đường kết nối ra khu vực lân cận. Tại đây có thêm dịch vụ xăng dầu, ăn uống, giúp hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Việc bổ sung thêm các điểm dừng nghỉ được kỳ vọng giảm áp lực cho các trạm hiện hữu. Đồng thời nâng cao điều kiện phục vụ, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, nhất là trong các dịp cao điểm lễ, tết.