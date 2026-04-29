Hình ảnh trước giờ thông xe hơn 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

(PLO)- Đường vạch kẻ, vệ sinh, biển chỉ dẫn và các biển báo trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hoàn thành sẵn sàng cho việc thông xe. 
Theo kế hoạch, 17 giờ chiều nay, 29-4 sẽ thông xe tạm 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn thành phần 2 và 3.
Ban đầu theo kế hoạch tuyến đường sẽ cho xe dưới 9 chỗ với tốc độ tối đa 100km/h và tối thiểu 60km/h. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn giao thông trong giai đoạn đầu, tuyến cao tốc được tổ chức khai thác tạm với tốc độ tối đa 80 km/h và tối thiểu 60 km/h.
Theo lộ trình các xe di chuyển hướng từ Biên Hòa đi Vũng Tàu, các phương tiện di chuyển trên quốc lộ 51 rồi rẽ vào đường Bưng Môn, đi khoảng 1 km.
Sau đó nhập vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Còn hướng từ TP.HCM đi cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây đến đường rẽ xuống quốc lộ 51 rồi đi vào đường đường Bưng Môn rồi di chuyển vào đường gom phải để lên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.
Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây để dẫn vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu do chưa hoàn thiện nên bị chặn lại tạm thời.
Ở chiều ngược lại, từ Vũng Tàu đi TP.HCM, Dầu Giây hoặc Biên Hòa, xe có thể vào cao tốc từ nút giao quốc lộ 56 (Km53+700) hoặc nút giao ĐT.992 (Km43+800). Khi di chuyển đến Km17+650, phương tiện rẽ phải để tách khỏi cao tốc, nhập vào các nhánh kết nối để đi về Dầu Giây hoặc trung tâm TP.HCM.
Mọi thứ đã sẵn sàng để thông xe tạm hơn 37km tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu
Việc đưa vào khai thác hơn 37 km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu không chỉ góp phần giảm áp lực cho quốc lộ 51, tuyến đường thường xuyên quá tải, mà còn rút ngắn thời gian di chuyển giữa các trung tâm công nghiệp, cảng biển và du lịch trọng điểm phía Nam. Đây cũng là bước đệm quan trọng để hoàn thiện toàn tuyến trong thời gian tới, hướng tới hình thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng Đông Nam Bộ.
Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có điểm đầu đường Võ Nguyên Giáp phường Phước Tân, Đồng Nai, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 56 (phường Long Toàn, TP.HCM). Tổng chiều dài toàn tuyến 53,7 km, trong đó đoạn qua Đồng Nai dài 34,2 km và TP.HCM dài 19,5 km.
Theo thiết kế, tuyến đạt tiêu chuẩn tốc độ thiết kế 100 km/h. Giai đoạn 1 đầu tư quy mô 4-6 làn xe, nền đường rộng từ 24,75 m đến 32,25 m; giai đoạn hoàn thiện sẽ mở rộng lên 6-8 làn xe.

Riêng dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 16 km UBND tỉnh Đồng Nai làm chủ quản hiện đạt sản lượng khoảng 73%. Tuyến chính dài 6,2 km đã hoàn thành nền đường, trong đó bê tông nhựa đạt 4,1 km.

VŨ HỘI
