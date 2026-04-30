Ô tô 7 chỗ cháy rụi trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương, 3 người thoát nạn 30/04/2026 09:06

(PLO)- Ô tô 7 chỗ bất ngờ bốc cháy trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương lúc rạng sáng, thiêu rụi phương tiện, may mắn ba người trên xe thoát nạn an toàn.

Ngày 30-4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 3, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đang phối hợp với công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ xe ô tô 7 chỗ bốc cháy trên cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Chiếc ô tô bốc cháy trơ khung trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Ảnh: CA

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng cùng ngày, ông HTN điều khiển ô tô 7 chỗ 61A-204.., chở theo vợ và con lưu thông trên cao tốc TP.HCM – Trung Lương theo hướng TP.HCM về miền Tây.

Khi đến Km43+500, đoạn thuộc xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp, chiếc xe bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Phát hiện sự cố, ông N nhanh chóng dừng xe, cùng vợ và con mở cửa thoát ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, do lửa bùng phát nhanh, chỉ trong thời gian ngắn đã bao trùm toàn bộ phương tiện, thiêu rụi chiếc xe.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt điều tra vụ tai nạn. Ảnh: CA

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT kịp thời có mặt tại hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác chữa cháy, đồng thời điều tiết giao thông qua khu vực nhằm tránh ùn tắc. Hiện trường vụ việc cũng được bảo vệ để phục vụ công tác khám nghiệm, điều tra.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến phương tiện bị hư hỏng hoàn toàn, đồng thời gây ảnh hưởng đến lưu thông trên tuyến cao tốc trong thời gian ngắn.

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.