Hà Nội phân luồng nhiều tuyến đường phục vụ chương trình ‘Âm vang Tổ quốc’

(PLO)- TP Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” diễn ra đêm 28-4 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Theo đó, trong ngày 28-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức chương trình tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Để bảo đảm trật tự, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông từ 18 giờ 30 phút đến 23 giờ đêm 28-4-2026.

Cụ thể, TP tạm cấm ô tô tải từ 1,5 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe ưu tiên, xe buýt, xe công vụ). Các phương tiện khác bị hạn chế lưu thông trên các tuyến: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm.

Lệnh hạn chế cũng áp dụng cho đường gom phải Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Công an TP Hà Nội tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng tránh khu vực tạm cấm như sau: Các xe từ hướng Quốc lộ 32 đi Đại lộ Thăng Long di chuyển qua Tỉnh lộ 70 hoặc đường Vành đai III trên cao và ngược lại.

Đối với các tuyến đường khác, phương tiện chấp hành theo Quyết định số 01/2026/QĐ-UBND ngày 4-1 của UBND TP Hà Nội. Sở Xây dựng TP Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng điều chỉnh lộ trình, luồng tuyến xe khách theo nội dung thông báo.

Cùng ngày, Công an tỉnh Phú Thọ cũng thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa Lễ hội Đền Hùng vào đêm 25-4.

Từ 18 giờ ngày 25-4 (tức 9-3 Âm lịch) đến khi kết thúc, các tuyến đường tạm cấm tất cả phương tiện gồm: Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn giao Hai Bà Trưng đến Đặng Minh Khiêm); đường Trần Phú (đoạn giao Quang Trung đến Hùng Vương); đường Hai Bà Trưng (đoạn giao Trần Nguyên Hãn đến Hồ Xuân Hương); đường Tiên Dung (đoạn giao Cầu Tiên Dung đến Trần Phú).

Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân chủ động lộ trình phù hợp, tránh ùn tắc. Người tham gia giao thông cần chấp hành hiệu lệnh của CSGT, không dừng đỗ phương tiện dưới lòng đường gây cản trở.