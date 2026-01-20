Lịch phân luồng giao thông ở Hà Nội từ đêm ngày 20 đến 25-1 20/01/2026 19:25

(PLO)- Công an TP Hà Nội thông báo điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19-1 đến ngày 25-1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (số 2 Đại lộ Thăng Long, phường Từ Liêm, TP Hà Nội).

Công tác dẫn đoàn của Công an TP Hà Nội.

Căn cứ tình hình thực tế và để tiếp tục bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an TP Hà Nội điều chỉnh phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện cụ thể:

-Thời gian từ 21 giờ ngày 20-1 đến hết ngày 25-1-2026:

+Cấm triệt để toàn bộ xe ô tô có trọng tải cho phép toàn bộ từ 10.000kg trở lên (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố) hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao cả 2 chiều (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

+Hạn chế đối với các phương tiện khác (trừ các xe ô tô phục vụ Đại hội, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và xe giải quyết sự cố), trên tuyến đường: Đại lộ Thăng Long cả 2 chiều và đường gom (từ Phạm Hùng đến Tỉnh lộ 70), Vành đai 3 trên cao (đoạn từ cầu Thăng Long đến nút giao với Quốc lộ 5A).

Trung tâm hệ thống camera an ninh các tuyến đường ở phường Tây Hồ, Hà Nội.

Để bảo đảm an ninh, an toàn phục vụ các đại biểu tham dự Đại hội, Công an Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông phải tự giác, nghiêm chỉnh chấp hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ; khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên. Đặc biệt các phương tiện được phép lưu thông qua khu vực tạm cấm, hạn chế nêu trên chấp hành hệ thống báo hiệu đường bộ, không sử dụng còi khi tham gia giao thông.

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị Sở Xây dựng TP Hà Nội căn cứ vào thông báo phân luồng để điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt, xe vận tải hành khách tuyến cố định theo hướng hạn chế tần suất trên các tuyến đường hoạt động của đại biểu và xung quanh địa điểm diễn ra Đại hội.