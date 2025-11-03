Cần Thơ muốn làm thêm tuyến đường ngàn tỉ kết nối KCN ở Vĩnh Thạnh 03/11/2025 11:02

(PLO)- Ngoài đường Vành đai phía Tây giai đoạn 2 khoảng 10.500 tỉ, Cần Thơ đề xuất làm thêm Quốc lộ 91 đoạn từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ Rạch Sỏi hơn 2.000 tỉ, kết nối KCN ở Vĩnh Thạnh.

Ngày 3-11, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa họp với đơn vị tư vấn và các sở ngành liên quan nghe báo cáo phương án tuyến thuộc dự án Quốc lộ 91 (từ tuyến tránh Thốt Nốt đến nút giao Lộ Tẻ Rạch Sỏi) và dự án đường nối vào khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2).

Đơn vị đề xuất dự án báo cáo với UBND TP tại cuộc họp ngày 3-11. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo đề xuất, dự án đoạn Quốc lộ 91 có chiều dài nghiên cứu khoảng 5,3km; điểm đầu là nút giao với tuyến tránh Thốt Nốt, điểm cuối giao với nút giao Lộ Tẻ Rạch Sỏi.

Địa điểm thực hiện dự án là phường Thốt Nốt và xã Vĩnh Trinh. Tổng mức đầu tư dự án theo phương án đề xuất là 2.246 tỉ đồng.

Dự án đường dẫn vào KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2) có tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 2,6 km gồm 2 tuyến; điểm đầu là KCN Vĩnh Thạnh (giai đoạn 2), điểm cuối là Quốc lộ 91. Tổng mức đầu tư theo phương án đề xuất khoảng 516 tỉ.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, các dự án đầu tư cho hạ tầng trên nhằm thu hút nhà đầu tư vào các KCN. Phương án đề xuất đều trên cơ sở quy hoạch giao thông và KCN, phù hợp theo nhu cầu thực tế và cần thiết.

Đến nay, để phục vụ KCN trên, dự án đường Vành đai phía Tây giai đoạn 2 đã thông qua phương án tuyến với mức đầu tư dự kiến khoảng 10.500 tỉ, đầu tư trong giai đoạn 2026-2030, chiều dài khoảng 17km.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hòa đề nghị Sở Xây dựng đưa các dự án trên vào quy hoạch điều chỉnh của TP. Đồng thời đơn vị đề xuất nghiên cứu đưa ra phương án hoàn chỉnh theo quy hoạch với các yêu cầu cụ thể.

Đối với đường kết nối vào KCN cần tính toán suất đầu tư sát với thực tế, kể cả phương án bồi thường, quy mô đầu tư, giải phóng mặt bằng... TP thống nhất sẽ làm 2 làn xe, định hướng 4-6 làn xe và chỉ nên làm một tuyến thay vì hai tuyến như đề xuất.