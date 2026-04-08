CSGT Rạch Chiếc xử phạt hàng loạt xe máy đi vào đường cấm trên cầu vượt 550 08/04/2026 18:25

(PLO)- Lực lượng CSGT TP.HCM kiểm soát hai đầu cầu vượt ngã tư 550, điều tiết giao thông và xử lý nghiêm các trường hợp xe máy lên cầu sau khi thay đổi tổ chức giao thông.

Ngày 8-4, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM bố trí cán bộ túc trực tại hai đầu cầu vượt ngã tư 550. Lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn người dân không đi xe máy lên cầu, đồng thời tăng cường tuyên truyền về việc thay đổi biển báo.

VIDEO: Bất chấp biển cấm, nhiều xe máy vẫn chạy lên cầu vượt 550 bị CSGT xử phạt.

Theo ghi nhận của PLO, CSGT hướng dẫn người điều khiển xe máy di chuyển xuống đường dưới cầu.

Lực lượng chức năng nhắc nhở cầu vượt 550 đã cấm hoàn toàn xe máy lưu thông, thay vì chỉ cấm theo khung giờ như trước. Với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng dừng xe, lập biên bản xử lý.

Bảng cấm xe máy được lắp đặt trước lối lên cầu vượt 550, thay cho quy định cấm theo khung giờ trước đây, nhằm thông báo rõ ràng việc cấm hoàn toàn xe máy lưu thông trên cầu. Ảnh: PHẠM HẢI

Khoảng 16 giờ 30, anh LVĐ (46 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy trên đường ĐT743, hướng từ Bệnh viện Quân y 4 đi vòng xoay An Phú. Khi vừa qua cầu vượt 550, anh Đ bị CSGT dừng xe kiểm tra và thông báo lỗi đi vào đường cấm.

Anh LVĐ (46 tuổi, quê An Giang) bị CSGT thổi phạt do chạy xe máy trên vượt 550. Ảnh: PHẠM HẢI

Anh Đ cho biết thường xuyên lưu thông qua khu vực này. Trước đây cầu chỉ cấm theo giờ nên do thói quen anh đã chạy lên cầu mà không để ý biển báo mới. "Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm", anh Đ nói.

CSGT lập biên bản xử phạt anh Đ 2,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định. Tương tự, anh NĐK (24 tuổi, quê Cà Mau) cũng bị xử phạt khi điều khiển xe máy đi vào đường có biển báo cấm phương tiện hai bánh.

Cầu vượt 550 chính thức cấm xe máy lưu thông toàn thời gian nhằm đảm bảo an toàn giao thông và giảm xung đột phương tiện. Ảnh: PHẠM HẢI

Ghi nhận thực tế, khi phát hiện có CSGT chốt chặn, nhiều người điều khiển xe máy quay đầu ngay trên cầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành biển báo, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

CSGT lập biên bản xử phạt người vi phạm lỗi đi vào đường cấm với mức phạt từ 2 đến 3 triệu đồng và bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Trước đó, từ ngày 6-4, lực lượng chức năng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại cầu vượt ngã tư 550, cấm hoàn toàn xe máy lưu thông.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ biển cấm, gây nguy hiểm cho bản thân và phương tiện khác.

Nhiều trường hợp điều khiển xe máy vẫn cố tình đi vào đường cấm trên cầu vượt 550 bị CSGT dừng xe, kiểm tra và lập biên bản xử phạt theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI

Người vi phạm ký vào biên bản do CSGT lập, xác nhận hành vi điều khiển xe máy đi vào đường cấm trên cầu vượt 550 theo quy định. Ảnh: PHẠM HẢI