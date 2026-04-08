CSGT Rạch Chiếc xử phạt hàng loạt xe máy đi vào đường cấm trên cầu vượt 550

Ngày 8-4, Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM bố trí cán bộ túc trực tại hai đầu cầu vượt ngã tư 550. Lực lượng chức năng điều tiết, hướng dẫn người dân không đi xe máy lên cầu, đồng thời tăng cường tuyên truyền về việc thay đổi biển báo.
Theo ghi nhận của PLO, CSGT hướng dẫn người điều khiển xe máy di chuyển xuống đường dưới cầu.
Lực lượng chức năng nhắc nhở cầu vượt 550 đã cấm hoàn toàn xe máy lưu thông, thay vì chỉ cấm theo khung giờ như trước. Với các trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng dừng xe, lập biên bản xử lý.
Khoảng 16 giờ 30, anh LVĐ (46 tuổi, quê An Giang) điều khiển xe máy trên đường ĐT743, hướng từ Bệnh viện Quân y 4 đi vòng xoay An Phú. Khi vừa qua cầu vượt 550, anh Đ bị CSGT dừng xe kiểm tra và thông báo lỗi đi vào đường cấm.
Anh Đ cho biết thường xuyên lưu thông qua khu vực này. Trước đây cầu chỉ cấm theo giờ nên do thói quen anh đã chạy lên cầu mà không để ý biển báo mới. "Sau lần này tôi sẽ rút kinh nghiệm", anh Đ nói.
CSGT lập biên bản xử phạt anh Đ 2,5 triệu đồng, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định. Tương tự, anh NĐK (24 tuổi, quê Cà Mau) cũng bị xử phạt khi điều khiển xe máy đi vào đường có biển báo cấm phương tiện hai bánh.
Ghi nhận thực tế, khi phát hiện có CSGT chốt chặn, nhiều người điều khiển xe máy quay đầu ngay trên cầu, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Chiều cùng ngày, tổ công tác tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành biển báo, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.
Trước đó, từ ngày 6-4, lực lượng chức năng điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại cầu vượt ngã tư 550, cấm hoàn toàn xe máy lưu thông.
Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người phớt lờ biển cấm, gây nguy hiểm cho bản thân và phương tiện khác.