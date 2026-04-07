3 ô tô tông liên hoàn trên cầu Sài Gòn, giao thông ùn ứ kéo dài

Trưa 7-4, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Sài Gòn, gây ùn ứ kéo dài.
Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ba ô tô 7 chỗ lưu thông trên cầu Sài Gòn theo hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về đường Võ Nguyên Giáp (phường An Khánh). Khi đến khu vực giữa cầu, các phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.
Cú va chạm khiến ít nhất hai xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, nắp capo biến dạng, chắn ngang một phần làn đường.
Sự cố khiến tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với khu vực TP Thủ Đức cũ ùn ứ kéo dài. Các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm qua hiện trường.
Tiếp nhận tin báo, Lực lượng CSGT TP.HCM nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, phân luồng cho ô tô di chuyển tạm qua làn xe máy để giảm ùn tắc. Sau đó, các phương tiện liên quan được di dời về khu vực chân cầu để phục vụ công tác xử lý.
Cầu Sài Gòn được xây dựng từ năm 1958, dài gần 1 km, là cửa ngõ quan trọng phía đông TP.HCM, kết nối với các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đến năm 2012, cầu Sài Gòn 2 được xây dựng song song nhằm giảm tải áp lực giao thông.