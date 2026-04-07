3 ô tô tông liên hoàn trên cầu Sài Gòn, giao thông ùn ứ kéo dài 07/04/2026 14:41

(PLO)- Ba ô tô 7 chỗ va chạm liên hoàn trên cầu Sài Gòn khiến giao thông hướng từ trung tâm TP.HCM đi TP Thủ Đức cũ ùn tắc kéo dài gần một giờ.

Trưa 7-4, Công an TP.HCM phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xử lý hiện trường vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cầu Sài Gòn, gây ùn ứ kéo dài.

Dòng xe ùn ứ khi đi qua khu vực tai nạn. Ảnh: XUÂN MINH

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, ba ô tô 7 chỗ lưu thông trên cầu Sài Gòn theo hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về đường Võ Nguyên Giáp (phường An Khánh). Khi đến khu vực giữa cầu, các phương tiện bất ngờ xảy ra va chạm liên hoàn.

Cú va chạm khiến ít nhất hai xe bị hư hỏng nặng phần đầu và đuôi, nắp capo biến dạng, chắn ngang một phần làn đường.

Ba ô tô tông liên hoàn trên cầu Sài Gòn, giao thông ùn ứ kéo dài. Ảnh: XUÂN MINH

Sự cố khiến tuyến giao thông huyết mạch nối trung tâm TP.HCM với khu vực TP Thủ Đức cũ ùn ứ kéo dài. Các phương tiện phải nối đuôi nhau di chuyển chậm qua hiện trường.

Các phương tiện được di dời vào khu vực an toàn để xử lý vụ việc. Ảnh: XUÂN MINH

Tiếp nhận tin báo, Lực lượng CSGT TP.HCM nhanh chóng có mặt điều tiết giao thông, phân luồng cho ô tô di chuyển tạm qua làn xe máy để giảm ùn tắc. Sau đó, các phương tiện liên quan được di dời về khu vực chân cầu để phục vụ công tác xử lý.

Cầu Sài Gòn được xây dựng từ năm 1958, dài gần 1 km, là cửa ngõ quan trọng phía đông TP.HCM, kết nối với các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Đến năm 2012, cầu Sài Gòn 2 được xây dựng song song nhằm giảm tải áp lực giao thông.