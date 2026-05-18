Sau 12 giờ truy xét, công an bắt giữ thanh niên đột nhập trường học trộm máy tính 18/05/2026 15:34

(PLO)- Sau 12 giờ tiếp nhận tin báo về vụ đột nhập trộm máy tính tại trường học, Công an phường Tây Thạnh, TP.HCM, đã bắt giữ thủ phạm và thu hồi tài sản.

Ngày 16-5, Công an phường Tây Thạnh, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ, xử lý LQG (27 tuổi, quê Đồng Tháp) về hành vi trộm cắp tài sản. Đây là chiến công đầu của đơn vị trong đợt cao điểm 45 ngày đêm tấn công trấn áp tội phạm.

Hình ảnh nghi phạm G được camera an ninh ghi lại. Ảnh: CA

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Công an phường Tây Thạnh tiếp nhận trình báo từ Trường Tiểu học Lê Lai về việc bị mất trộm tài sản là máy tính xách tay. Ngay sau đó, Ban chỉ huy Công an phường đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng tiếp cận hiện trường, thu thập thông tin và tiến hành truy vết.

Lực lượng Cảnh sát khu vực đã triển khai nắm tình hình, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, tố giác các thông tin liên quan đến người nghi vấn.

Công an nhanh chóng xác định được G (bên trái) là nghi phạm thực hiện vụ trộm. Ảnh: CA

Song song đó, Tổ phòng chống tội phạm đã trích xuất các dữ liệu từ camera an ninh để khoanh vùng hướng di chuyển của người thực hiện vụ trộm.

Với tinh thần quyết liệt truy vết, chỉ sau 12 giờ tiếp nhận tin báo, Công an phường Tây Thạnh đã phát hiện và bắt giữ LQG khi người này đang lẩn trốn tại phường Diên Hồng, TP.HCM. Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng cũng đã thu hồi được tài sản liên quan vụ trộm.

Công an thu hồi tang vật vụ trộm. Ảnh: CA

Tại cơ quan Công an, G thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản tại Trường Tiểu học Lê Lai và khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Tây Thạnh tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc này, cơ quan Công an khuyến cáo các cơ quan, tổ chức và người dân cần nâng cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.