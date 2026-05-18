Cháy dữ dội tại trạm biến áp ở phường An Phú Đông, TP.HCM 18/05/2026 10:47

(PLO)- Sáng 18-5, vụ cháy kèm nhiều tiếng nổ xảy ra tại trạm biến áp ở phường An Phú Đông, TP.HCM, khói đen bốc cao hàng chục mét.

Sáng 18-5, lực lượng chức năng phường An Phú Đông đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (PC07) Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy trạm biến áp trên địa bàn.

Khói lửa dữ dội bốc lên từ trạm biến áp. Ảnh: H.TÂM

Khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân sống trên đường Thạnh Lộc 16, phường An Phú Đông, nghe tiếng nổ lớn liên tục phát ra từ trạm biến áp 110kV. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm mùi khét và cột khói đen cao hàng chục mét.

Phát hiện hỏa hoạn, hai bảo vệ túc trực bên trong trạm đã hô hoán, cùng người dân huy động nguồn lực tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do ngọn lửa bốc cao nên công tác cứu hỏa ban đầu không thành công.

Cảnh sát có mặt phong tỏa khu vực, phối hợp dập lửa. Ảnh: H.TÂM

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực (thuộc PC07) đã điều động phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Sau hơn 20 phút tích cực chữa cháy, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.HCM huy động phương tiện đến hiện trường khống chế đám cháy. Ảnh: H.TÂM

Vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều tài sản bên trong trạm biến áp bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng làm rõ.