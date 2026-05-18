Bắt giam giám đốc doanh nghiệp, thu giữ gần 100 tấn quặng phóng xạ 18/05/2026 10:52

(PLO)- Trần Văn Quận (trú TP.HCM) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội vận chuyển trái phép gần 10 tấn quặng phóng xạ.

Sáng 18-5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất phóng xạ với số lượng đặc biệt lớn, thu giữ gần 100 tấn quặng Monazite chứa thành phần phóng xạ khi đang làm thủ tục xuất khẩu ra nước ngoài.

Cơ quan điều tra thực hiện Lệnh bắt với Trần Văn Quận. Ảnh: CA.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chỉ đạo của Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị nghiệp vụ đã phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 84 tấn quặng Monazite của Công ty CP Đường Lâm trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu.

Kết quả giám định cùng tài liệu điều tra xác định số quặng trên là chất phóng xạ. Đây được xem là vụ vận chuyển trái phép chất phóng xạ có quy mô lớn hiếm gặp bị phát hiện tại Việt Nam.

Cơ quan điều tra thi hành Lệnh khám xét tại Văn phòng làm việc của Công ty Đường Lâm. Ảnh: CA.

Ngày 13-5, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Quận (69 tuổi, trú phường Tân Hưng, TP.HCM) về tội vận chuyển trái phép chất phóng xạ.

Đến ngày 16-5, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam bị can Trần Văn Quận sau khi được Viện KSND tỉnh Lạng Sơn phê chuẩn.

Mở rộng điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã khám xét văn phòng của Công ty Cổ phần Đường Lâm tại tỉnh Lâm Đồng cùng Nhà máy tinh tuyển Ilmenit - Zircon của doanh nghiệp này tại xã Hòa Thắng.

Qua khám xét, công an thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ điều tra.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét tại Văn phòng làm việc của Công ty Đường Lâm và thu giữ tài liệu, tang vật. Ảnh: CA.

Theo cơ quan chức năng, quặng Monazite bị thu giữ chứa hàm lượng oxit đất hiếm cao, có thể được sử dụng để sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao và ứng dụng trong lĩnh vực công nghệ hạt nhân.

Đây là lần đầu tiên Công an tỉnh Lạng Sơn khám phá vụ án liên quan chất phóng xạ với khối lượng tang vật đặc biệt lớn. Vụ việc cho thấy những sơ hở trong công tác quản lý, khai thác, mua bán và vận chuyển khoáng sản quý hiếm.

Hiện Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiếp tục phối hợp Viện KSND tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật.