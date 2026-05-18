Người cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc là chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô 18/05/2026 14:41

(PLO)- Chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô khai nhận hành vi cạo xoá số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc là do có mâu thuẫn với cơ sở sửa lốp ô tô khác.

Ngày 18-5, Công an xã Quảng Ninh (tỉnh Quảng Trị) thông tin, đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông L.V.H (39 tuổi, thôn Tây, xã Quảng Ninh), chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn liên quan đến hành vi cạo xóa số đường dây nóng trên cao tốc.

Theo đó, ngày 9-5, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Quảng Ninh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội phản ánh về việc có hành vi phá hoại bảng thông tin hỗ trợ cứu hộ trên cao tốc đoạn đi qua địa bàn xã.

Ngay sau đó, Công an xã Quảng Ninh đã khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ nội dung nêu trên.

Người đàn ông cạo xoá số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc vì có mâu thuẫn với một cơ sở sửa chữa lốp ô tô khác. Ảnh:MT.

Quá trình xác minh, Công an xã đã triệu tập H, chủ cơ sở sửa chữa lốp ô tô trên địa bàn, là người liên quan đến vụ việc.

Tại cơ quan Công an, H khai nhận trước đó do mâu thuẫn nghề nghiệp với một cơ sở khác nên vào ngày 3-5, tại km663+610 cao tốc Bắc – Nam thuộc địa phận thôn Hà Kiên, xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị, ông H đã có hành vi sử dụng dụng cụ cạo sơn để xóa thông tin các số điện thoại hotline và số điện thoại cứu hộ, sửa chữa phương tiện được dán trên biển báo thông tin cứu hộ.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, ngày 15-5, Công an xã Quảng Ninh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1,5 triệu đồng đối với H về hành vi tháo dỡ, phá huỷ, hoặc làm bất cứ việc gì khác gây hư hại đến các loại biển báo, biển chỉ dẫn, biển hiệu của cơ quan, tổ chức.

Ngoài ra, Công an xã Quảng Ninh sẽ chuyển hồ sơ có liên quan đến Cục CSGT xem xét, xử lý H về hành vi dừng, đỗ xe trên cao tốc không đúng nơi quy định.