Clip ghi cảnh người đàn ông cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc 09/05/2026 16:21

(PLO)- Một người đàn ông đi xe tải có chữ ‘lốp ô tô’ cạo xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc ở Quảng Trị.

Ngày 9-5, Văn phòng Quản lý đường bộ II.4- Khu Quản lý đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam thông tin đơn vị đã có văn bản đề nghị cơ quan chức năng điều tra hành vi phá hoại tài sản là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Video ghi lại cảnh người đàn ông xóa số điện thoại đường dây nóng trên cao tốc.

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ II.4, một video ghi lại cảnh người đàn ông đi trên xe tải có dòng chữ “lốp ô tô Huấn Lệ” biển số tỉnh Quảng Trị dừng xe trên cao tốc đoạn qua xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị để xóa số điện thoại đường dây nóng trên biển báo.

Người đàn ông này dùng một cây gậy dài, có phần đầu mảnh giống con dao chuyên để dùng cạo sơn, mủ để cạo đi lớp sơn thể hiện các số điện thoại trên biển báo cao tốc.

Nhiều số điện thoại bị xóa bỏ. Ảnh: MT.

Đây là những số điện thoại của cảnh sát giao thông, đường dây nóng của Văn phòng Quản lý đường bộ II.4.

Trước đó, hồi tháng 1-2026, tại khu vực này xảy ra vụ phá dỡ chóp nón, trụ đỡ chóp nón kèm bảng thông tin của 12 trụ. Đơn vị vận hành cao tốc đã báo cơ quan công an.

Văn phòng Quản lý đường bộ II.4 đề nghị cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời yêu cầu đối tượng vi phạm hoàn trả tài sản nhà nước bị hư hỏng.