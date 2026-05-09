Trộm hơn 48 triệu đồng nhờ đoán trúng mật khẩu thẻ ATM 09/05/2026 13:32

(PLO)- Võ Sơn Lâm trộm thẻ ATM của người khác rồi đoán trúng mật khẩu nên dễ dàng rút tiền để chiếm đoạt.

Ngày 9-5, Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị thông tin, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã bắt tạm giam Võ Sơn Lâm (21 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 7-5, Công an xã Ninh Châu tiếp nhận tố giác của chị T. T. B về việc bị kẻ gian lấy trộm thẻ ATM của Ngân hàng BIDV và rút tiền trong tài khoản.

Võ Sơn Lâm bị bắt giữ về tội trộm cắp tài sản. Ảnh: CA

Công an xã Ninh Châu tiến hành truy xét nhanh, xác định Võ Sơn Lâm là nghi phạm thực hiện hành vi trên. Lâm là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, Võ Sơn Lâm nhiều lần lấy trộm thẻ ngân hàng của chị T. T. B. Do chị B đặt mật khẩu đơn giản nên Lâm đoán được mật khẩu để chiếm đoạt tiền.

Lâm trực tiếp cầm thẻ ngân hàng đến các cây ATM rút trộm tổng cộng hơn 48 triệu đồng. Ngày 8-5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Võ Sơn Lâm về tội trộm cắp tài sản.