Khởi tố 61 người trong đường dây chuyên lừa đảo phụ nữ trung niên 07/05/2026 15:06

(PLO)- Đường dây lừa đảo này có trụ sở ở Campuchia và chuyên nhắm đến các nạn nhân là phụ nữ trung niên.

Ngày 7-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị thông tin đã khởi tố 61 bị can liên quan trong đường dây lừa đảo, nạn nhân chủ yếu là các phụ nữ trung niên.

Theo tài liệu điều tra, đường dây lừa đảo này có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên. Từ đó, nhóm chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin.

Nhóm lừa đảo dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp. Ban đầu, nhóm này sẽ tạo ra những khoản “lợi nhuận ảo” để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt.

Nhóm lừa đảo bị bắt giữ ngay khi nhập cảnh vào Việt Nam. Ảnh: CA

Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước. Thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỉ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỉ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai tám tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ khi nhóm này nhập cảnh về Việt Nam.

Nhóm này chia ra nhiều vai trò khác nhau như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu. Ngoài ra còn có bộ phận cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 61 bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, công an xác định thêm hàng chục người khác có liên quan trong đường dây.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.