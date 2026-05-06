Cần Thơ: Còn tình trạng chưa dám làm, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng 06/05/2026 19:07

(PLO)- Chiều 6-5, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để nghe báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 4 và bốn tháng đầu năm 2026.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính đã báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội của TP trong tháng 4 -2026 với nhiều chỉ số có tăng trưởng nhưng còn ở mức thấp.

Cuộc họp cũng nghe báo cáo thêm của các sở, ngành về tình hình hoạt động của lĩnh vực phụ trách, các giải pháp để tăng trưởng trong tháng 5 và cả quý II-2026.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu kết luận. Ảnh: NHẪN NAM

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá, hạn chế là tăng trưởng giá trị sản xuất của các khu vực công nghiệp, nông nghiệp, xuất khẩu giảm so với tháng cùng kỳ; tỉ lệ giải ngân không đạt yêu cầu, điểm nghẽn các dự án chưa được tháo gỡ kịp thời.

Theo ông Tuyên, nguyên nhân khách quan là giá cả vật liệu, nhiên liệu tăng. Nhưng quan trọng nhất là nguyên nhân chủ quan như chậm ban hành cơ chế chính sách, chậm xử lý các vấn đề tồn tại khó khăn, không dám làm, đề xuất những cái mới, ý tưởng mới, những giải pháp để tháo gỡ khó khăn.

“Chừng nào thường trực ủy ban nói thì làm, tức là chúng tôi tham mưu ngược lại các đồng chí”- Chủ tịch TP nói và cho rằng “ở đây, một là năng lực anh em còn một số vị trí chưa đồng đều. Hai là tâm lý còn đang dòm ngó nhau, không ai dám mạnh dạn…”.

“Chủ yếu là nguyên nhân chủ quan, chưa dám làm, chưa dám chịu trách nhiệm, năng lực chuyên môn chưa đáp ứng, còn tình trạng phiền hà, gây khó dễ” – Chủ tịch TP Cần Thơ kết luận.

Bên cạnh đó, ông cũng nhắc lại chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy về đánh giá, sắp xếp cán bộ trong thời gian tới và khẳng định: “Bệnh đã nhìn được rồi, bây giờ vẫn phải làm, phải bốc thuốc điều trị”.

Video: Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 4.

Người đứng đầu chính quyền TP nhấn mạnh, mục tiêu đưa ra tăng trưởng 2 con số không bao giờ thay đổi. Vì vậy, các sở, ngành, địa phương phải bám sát các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ theo các kế hoạch, chương trình, nghị quyết đã đề ra, phải rút ngắn thời gian thực hiện so với kế hoạch.

Cùng với đó, quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND TP và Chủ tịch UBND TP về sự chậm trễ xử lý các vấn đề vướng mắc, tồn tại với các dự án do mình làm chủ đầu tư; thiếu kiểm tra, đôn đốc, chậm đề xuất, tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Đồng thời, tiếp tục theo sát tiến độ, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc tại các công trình trọng điểm, động lực của TP. Kết thúc nhanh một số dự án trọng điểm như đường vành đai, đặc biệt trong giải phóng mặt bằng chủ động đề xuất bổ sung chính sách…