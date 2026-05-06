Cần Thơ: Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi cần biết những điều này 06/05/2026 09:33

(PLO)- Dự thảo lần 2 của Cần Thơ quy định phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (sinh con lần đầu nếu sinh đôi trở lên hoặc sinh lần thứ hai) được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng.

Sở Y tế TP Cần Thơ đang lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ dự thảo nghị quyết và báo cáo đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong nghị quyết quy định một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn (lần 2). Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 13-5-2026. Dự thảo này có nhiều thay đổi so với dự thảo lần đầu.

Ảnh minh họa: AI

Theo dự thảo, xã, phường ba năm liên tục duy trì đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng.

Xã, phường năm năm liên tục duy trì đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 50 triệu đồng.

Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi (sinh con lần đầu nếu sinh đôi trở lên hoặc sinh lần thứ hai) được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng.

Xã, phường đạt 100% ấp, khu vực đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong quy ước được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Cặp vợ chồng (trừ trường hợp đã có con riêng) sinh đủ 2 con một bề là gái nuôi con khỏe (trong đó đứa con thứ nhất học giỏi hoặc thành đạt, đứa con thứ hai sinh từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực) được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Xã, phường đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội; sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn được hỗ trợ chi phí thực hiện sàng lọc trước sinh (Down, Edward, Patau, Thalassemia), chi phí thực hiện sàng lọc sơ sinh (Thiếu men G6PD, Suy giáp bẩm sinh, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Điếc bẩm sinh, Tim bẩm sinh) theo giá dịch vụ y tế công lập hiện hành.

Như vậy, so với dự thảo lần đầu lấy ý kiến hồi tháng 3-2026, dự thảo lần 2 đã bỏ nhiều nội dung. Trong đó, dự thảo lần 2 đã bỏ nội dung hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con; bỏ nội dung ưu tiên vay vốn không quá 200 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm, sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình; bỏ nội dung được là đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ theo quy định (với đối tượng sinh 2 con trước 35 tuổi).

Đồng thời dự thảo cũng bỏ nội dung hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đứa con thứ hai đến khi học hết lớp 5 và ưu tiên cho đứa con thứ nhất được học tại các trường công lập trên địa bàn TP; bỏ nội dung hỗ trợ chi phí tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên trong độ tuổi từ đủ tuổi kết hôn đến dưới 30 tuổi…