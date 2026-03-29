Cần Thơ: Dự kiến phụ nữ sinh đủ 2 con được hỗ trợ 5 triệu và nhiều ưu tiên khác 29/03/2026 16:14

(PLO)- Theo dự thảo Sở Y tế Cần Thơ vừa lấy ý kiến, phụ nữ sinh đủ 2 con thì địa phương này sẽ hỗ trợ 5 triệu và nếu trước 35 tuổi còn được ưu tiên vay vốn, mua nhà ở xã hội, hỗ trợ con tiền và học trường công.

Sở Y tế TP Cần Thơ vừa kết thúc thời gian lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo tờ trình, nghị quyết quy định một số nội dung khuyến khích, khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn TP Cần Thơ.

Cần Thơ dự kiến hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con 5 triệu đồng và còn nhiều hỗ trợ cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ảnh minh họa: AI

Theo nội dung dự thảo, xã có ba năm liên tục duy trì đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 30 triệu đồng.

Xã có năm năm liên tục duy trì đạt và vượt tỷ lệ 60% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP, kèm theo hỗ trợ bằng tiền là 50 triệu đồng.

Phụ nữ sinh đủ 2 con được hỗ trợ một lần bằng tiền là 5 triệu đồng. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thì được ưu tiên vay vốn không quá 200 triệu đồng từ Ngân hàng chính sách xã hội để tạo việc làm, sản xuất kinh doanh phát triển kinh tế hộ gia đình; Được là đối tượng ưu tiên mua nhà ở xã hội trên địa bàn TP Cần Thơ theo quy định.

Bên cạnh còn hỗ trợ 500.000 đồng/tháng cho đứa con thứ hai đến khi học hết lớp 5 và ưu tiên cho đứa con thứ nhất được học tại các trường công lập trên địa bàn TP.

Hỗ trợ một lần chi phí khám sàng lọc vô sinh, hiếm muộn cho cặp vợ chồng chưa có con (người vợ có độ tuổi từ 20 đến dưới 35 tuổi) là 3 triệu đồng/cặp vợ chồng.

Cũng theo dự thảo, xã duy trì ba năm đạt 100% ấp, khu vực đã có nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong quy ước được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Cặp vợ chồng hoặc phụ nữ sinh đủ 2 con một bề là gái, nuôi con khỏe, con học giỏi hoặc thành đạt được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Ngoài ra, xã duy trì 3 năm đạt 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế, được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe và khám sức khỏe định kỳ được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.

Nhà nước hỗ trợ chi phí tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn cho nam, nữ thanh niên trong độ tuổi từ đủ tuổi kết hôn đến dưới 30 tuổi theo giá dịch vụ y tế công lập hiện hành. Nội dung tư vấn, khám theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế

Phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh sống tại ấp, khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ấp, khu vực đặc biệt khó khăn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo, xã an toàn khu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ; thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ chi phí thực hiện sàng lọc trước sinh (Down, Edward, Patau, Thalassemia), chi phí thực hiện sàng lọc sơ sinh (Thiếu men G6PD, Suy giáp bẩm sinh, Tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh, Điếc bẩm sinh, Tim bẩm sinh) theo giá dịch vụ y tế công lập hiện hành.