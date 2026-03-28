Cần Thơ: 14 bị cáo được đổi tội danh từ giết người sang cố ý gây thương tích 28/03/2026 10:38

(PLO)- Mâu thuẫn việc đòi nợ, 14 bị cáo xách dao, búa tìm con nợ để chém khiến 1 người bị nứt sọ, thương tích 29%; VKS truy tố tội giết người nhưng tại phiên tòa đổi sang tội cố ý gây thương tích.

Chiều 27-3, sau hai ngày xét xử, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 14 bị cáo bị truy tố về hai tội giết người và gây rối trật tự công cộng. Hành vi phạm tội của các bị cáo có nguồn cơn từ việc đi đòi nợ.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 26-3. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo gồm K’ Sa Mo, Trần Văn Thắng, Quách Võ Văn Lộc, Lê Hoàng Hưng, Nguyễn Vũ Khanh, Bùi Hoài Văn, Nguyễn Tấn Phát, Võ Thành Nam, Nguyễn Lưu Hoài Thương, Hồ Ngọc Thanh, Trương Văn Tuấn Thanh, Nguyễn Vũ Trường, Nguyễn Nhựt Minh và Mã Đình Quy.

Trong quá trình xét hỏi, tòa cho cách ly nhiều bị cáo để làm rõ các lời khai, tình tiết trong vụ án. Sau đó, trong phần luận tội, đại diện VKS giữ quyền công tố tại tòa đã chuyển tội danh cho các bị cáo, từ tội giết người sang tội cố ý gây thương tích.

Sau khi xét xử, tòa đã tuyên bố 14 bị cáo phạm hai tội cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, tòa tuyên phạt K’ Sa Mo 9 năm tù, Trần Văn Thắng 8 năm tù, Mã Đình Quy 6 năm tù; 5 bị cáo Quách Võ Văn Lộc, Lê Hoàng Hưng, Nguyễn Vũ Khanh, Trương Văn Tuấn Thanh, Nguyễn Nhựt Minh mỗi bị cáo bị phạt 5 năm tù.

Hai bị cáo Hồ Ngọc Thanh, Nguyễn Lưu Hoài Thương mỗi bị cáo 4 năm 6 tháng tù; Võ Thành Nam 4 năm tù; hai bị cáo Nguyễn Vũ Trường, Bùi Hoài Văn mỗi bị cáo bị phạt 3 năm 6 tháng tù; Nguyễn Tấn Phát 3 năm tù.

Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc các bị cáo bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho bị hại Nhân gần 180 triệu.

Video: TAND TP Cần Thơ xét xử 14 bị cáo.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 12-2023, Nguyễn Thanh Thúy mượn của K’ Sa Mo 30 triệu, đến năm 2024, Thúy mượn tiếp 40 triệu, tổng cộng 70 triệu, lãi suất 30%/tháng. Hai bên thỏa thuận 5-10 hoặc 15 ngày, Thúy sẽ trả lãi cho K’ Sa Mo một lần.

Sau đó, Thúy không còn khả năng chi trả nên đã cùng chồng là Nguyễn Trọng Nhân và hai người nữa đến quán cà phê gặp K’ Sa Mo trao đổi việc trả nợ. Hai bên thống nhất Thúy sẽ trả từ 3-5 triệu/tháng tiền gốc, không phải trả lãi.

Ngày 10-9-2024, K’ Sa Mo gọi điện nhờ Hồ Ngọc Thanh cùng đi đòi nợ của Thúy, nếu được thì sẽ chia cho Thanh theo tỉ lệ 50:50. Khoảng 10 giờ, K’ Sa Mo một mình chạy xe đến nhà Thúy đòi nợ nhưng không gặp Thúy mà gặp người từng đi cùng vợ chồng Thúy thỏa thuận trả nợ như trên. Người này ở cạnh nhà Thúy, thấy K’ Sa Mo thì vào nhà lấy ra một bao bên trong có ba con dao tự chế nhằm đe dọa K’ Sa Mo.

Bị cáo K' Sa Mo tại tòa ngày 26-3. Ảnh: NHẪN NAM

Một người khác (trong hai người đi cùng vợ chồng Thúy thỏa thuận trả nợ nêu trên) kêu K’ Sa Mo vào trong nói chuyện nhưng có người (chưa rõ lai lịch) kêu K’ Sa Mo đừng vào vì hai người kia đang “sắp chữ” để đánh K’ Sa Mo.

Sau đó, một số người trong nhóm K’ Sa Mo thông báo cho nhau về việc K’ Sa Mo đã xảy ra mâu thuẫn. Bản thân K’ Sa Mo cũng điện thoại kể lại sự việc trên cho hai người khác nghe và nhờ hỗ trợ… Khi tập hợp đông đủ, K’ Sa Mo kể chuyện mâu thuẫn tiền bạc với Thúy và có người định chém nên đề nghị cả nhóm hỗ trợ thì được đồng ý.

Nhóm của K’ Sa Mo tập hợp tới 17 người đi tới quán cà phê để đánh, chém nhóm ba người vợ chồng Thúy, làm chồng Thúy bị nứt sọ, tụ máu màng cứng…, thương tích 29% và một người khác thương tích 2%...