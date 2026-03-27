Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 27/03/2026 16:19

(PLO)- Ông Đồng Văn Thanh tái đắc cử Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ; các phó chủ tịch gồm bà Mã Thị Tươi, ông Lý Rotha, ông Trần Quốc Vũ và bà Võ Thị Mỹ Trang.

Chiều 27-3, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức Kỳ họp thứ nhất.

Đây là kỳ họp đầu tiên để xem xét, quyết định công tác nhân sự, kiện toàn bộ máy hoạt động HĐND, UBND TP và các Đoàn Hội thẩm nhân dân TAND.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh kiện toàn bộ máy hoạt động của HĐND TP. Ảnh: CHÂU ANH

Cụ thể, kỳ họp bầu chủ tịch, các phó chủ tịch HĐND TP; cho ý kiến quyết định thành lập các Ban của HĐND và bầu trưởng ban các Ban của HĐND TP. Đồng thời, bầu chủ tịch, các phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND TP.

Ngoài ra, kỳ họp cũng sẽ bầu Hội thẩm nhân dân của TAND TP và TAND khu vực.

Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng trao hoa chúc mừng các nhân sự vừa được bầu tại kỳ họp. Ảnh: CHÂU ANH

Kết quả, tại kỳ họp, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Đồng Văn Thanh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các Phó Chủ tịch HĐND TP gồm bà Mã Thị Tươi, ông Lý Rotha, ông Trần Quốc Vũ và bà Võ Thị Mỹ Trang.

Các đại biểu cũng đã thống nhất thành lập năm Ban của HĐND TP Cần Thơ gồm: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội, Đô thị và Dân tộc.

Cùng đó, bỏ phiếu bầu các Trưởng ban. Trong đó, ông Trần Thanh Lâm được bầu giữ chức vụ Trưởng ban Ban Pháp chế, bà Nguyễn Thị Hồng Yến giữ chức vụ Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân sách, bà Võ Kim Truyền giữ chức vụ Trưởng ban Ban Văn hóa – Xã hội.

Ông Nguyễn Kỳ Nam giữ chức vụ Trưởng ban Ban Đô thị, ông Lâm Thành Vĩnh giữ chức vụ Trưởng ban Ban Dân tộc.