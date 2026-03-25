Cần Thơ: Tòa tuyên án các cựu lãnh đạo CIPCO 25/03/2026 17:27

(PLO)- Nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) cùng hai trưởng, phó phòng bị phạt các mức án từ 4 năm đến 16 năm tù.

Chiều 24-3, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Ba bị cáo Phúc, Trung, Tiên nghe tòa tuyên án chiều 25-3. Ảnh: NHẪN NAM

Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc CIPCO 14 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 16 năm.

Tòa phạt bị cáo Trương Văn Tiên 13 năm tù, Trần Ngọc Trung 7 năm tù cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Đặng Minh Thừa (nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO) bị phạt 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

HĐXX nhận định, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo Phúc Tiên, Trung đã nhận của công ty Nam Mỹ 150 triệu tiền thuê mặt bằng nhưng không báo cáo tài chính với công ty.

Các bị cáo này cũng lợi dụng việc công ty Vạn Vinh nhận chuyển nhượng công ty Sơn Trang, ký lại hợp đồng thuê đất, Sơn Trang phải đóng tiền ngoài hợp đồng, chiếm đoạt 942 triệu. Sau khi nhận tiền, Phúc, Tiên, Trung hoàn lại kế toán các khoản đã tạm ứng trước đó, riêng Tiên tự xử lý 92 triệu.

Ngoài ra, Phúc, Thừa tạm ứng của CIPCO 550 triệu để đổi sang tiền USD, mua rượu, tôm khô, ấm chén làm quà tặng cho người có chức vụ quyền hạn nhằm mục đích chào hỏi, tiếp cận đầu tư dự án để tranh thủ sự ủng hộ, gây thiệt hại tài sản của công ty.

Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp đồng phạm nhưng mang tính giản đơn.

Tòa xác định hành vi của các bị cáo Phúc, Tiên Trung là đặc biệt nghiêm trọng, hành của bị cáo Thừa là nghiêm trọng; không chỉ xâm phạm về quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp…

Tuy nhiên, khi cá thể hóa hình phạt, tòa cũng xác định các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, một số bị cáo quá trình công tác có nhiều giấy khen, bằng khen, có người thân có công với cách mạng... nên đã tuyên các mức án như trên.