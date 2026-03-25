Cần Thơ: Tòa tuyên án các cựu lãnh đạo CIPCO

Chiều 24-3, sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án đối với 4 bị cáo là cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Cụ thể, tòa tuyên phạt bị cáo Trần Văn Phúc, nguyên Tổng giám đốc CIPCO 14 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tổng hợp chung hình phạt bị cáo này phải chấp hành là 16 năm.
Tòa phạt bị cáo Trương Văn Tiên 13 năm tù, Trần Ngọc Trung 7 năm tù cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
Bị cáo Đặng Minh Thừa (nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO) bị phạt 4 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
HĐXX nhận định, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo Phúc Tiên, Trung đã nhận của công ty Nam Mỹ 150 triệu tiền thuê mặt bằng nhưng không báo cáo tài chính với công ty.
Các bị cáo này cũng lợi dụng việc công ty Vạn Vinh nhận chuyển nhượng công ty Sơn Trang, ký lại hợp đồng thuê đất, Sơn Trang phải đóng tiền ngoài hợp đồng, chiếm đoạt 942 triệu. Sau khi nhận tiền, Phúc, Tiên, Trung hoàn lại kế toán các khoản đã tạm ứng trước đó, riêng Tiên tự xử lý 92 triệu.
Ngoài ra, Phúc, Thừa tạm ứng của CIPCO 550 triệu để đổi sang tiền USD, mua rượu, tôm khô, ấm chén làm quà tặng cho người có chức vụ quyền hạn nhằm mục đích chào hỏi, tiếp cận đầu tư dự án để tranh thủ sự ủng hộ, gây thiệt hại tài sản của công ty.
Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ, đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Các bị cáo thống nhất thực hiện hành vi phạm tội nên thuộc trường hợp đồng phạm nhưng mang tính giản đơn.
Tòa xác định hành vi của các bị cáo Phúc, Tiên Trung là đặc biệt nghiêm trọng, hành của bị cáo Thừa là nghiêm trọng; không chỉ xâm phạm về quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp mà còn gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động của doanh nghiệp…
Tuy nhiên, khi cá thể hóa hình phạt, tòa cũng xác định các bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, một số bị cáo quá trình công tác có nhiều giấy khen, bằng khen, có người thân có công với cách mạng... nên đã tuyên các mức án như trên.
Theo cáo trạng, Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà (để tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai); chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ đồng, đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO 1,55 tỉ trước khi cơ quan điều tra phát hiện.
Hành vi của bị can Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.
Ngoài ra, Phúc cùng với Trương Văn Tiên, Trần Ngọc Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc công ty Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu. Đồng thời, thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của công ty Nam Mỹ 150 triệu.
Cụ thể, đầu năm 2024, công ty Song Trang chuyển nhượng nhà máy cho công ty Vạn Vinh. Đại diện hai công ty liên hệ CIPCO để thương lượng ký lại hợp đồng thuê đất và kế thừa các nghĩa vụ của Song Trang đã thực hiện trên lô đất…
CIPCO và Vạn Vinh thương lượng giá thuê lại là 4 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm. Trung điện thoại cho đại diện Song Trang nói CIPCO đồng ý giá thuê và cách thanh toán trên với điều kiện trên hợp đồng hai năm đầu chỉ thể hiện giá thuê 3 USD/m2/năm, còn 1USD nhận ngoài hợp đồng là 942 triệu.
Sau đó, đại diện Vạn Vinh và Song Trang có xin giảm số tiền ngoài hợp đồng còn 500 triệu nhưng Phúc không đồng ý. Tiên và Trung gây sức ép, yêu cầu đại diện Song Trang phải chuyển đủ số tiền…
Còn với Nam Mỹ, sau nhiều năm cho Nam Mỹ sử dụng miễn phí hành lang an toàn kỹ thuật làm nơi đậu xe nhân viên thì năm 2023, CIPCO có nhiều văn bản buộc Nam Mỹ hoàn trả phần đất này. Sau đó, hai bên thương lượng để Nam Mỹ thuê lại với giá 150 triệu/năm nhưng phía CIPCO nhận tiền mà không làm hợp đồng thuê và để ngoài sổ sách kế toán.
Cáo trạng quy kết bị can Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền 1,092 tỉ.
Bị can Đặng Minh Thừa quá trình thực hiện nhiệm vụ đã cùng với Phúc lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ, đã nộp khắc phục 1,55 tỉ. Bị can Thừa và Phúc gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu…