Cần Thơ: VKS đề nghị mức án với các cựu lãnh đạo CIPCO

Ngày 25-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Các bị cáo gồm Trần Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc CIPCO; Trương Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh CIPCO; Trần Ngọc Trung, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh CIPCO; Đặng Minh Thừa, nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO.
Chiều cùng ngày, đại diện VKS đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt. Theo đó, đại diện VKS cho rằng các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị áp dụng Điều 54 BLHS.
VKS đề nghị phạt bị cáo Trần Văn Phúc từ 15-16 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và từ 2-3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Tổng hợp chung hình phạt từ 17-19 năm tù.
VKS đề nghị phạt bị cáo Trương Văn Tiên 20 năm tù, Trần Ngọc Trung 13-14 năm cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đề nghị phạt bị cáo Đặng Minh Thừa từ 3-4 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.
Về dân sự, VKS đề nghị tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho Công ty Vạn Vinh 942 triệu, bồi thường cho CIPCO 550 triệu.
Luật sư của bị cáo Phúc đề nghị tòa xem xét lại về tội danh và điều khoản truy tố bị cáo.
Theo vị luật sư, việc ký hợp đồng 3 USD, trả tiền bên ngoài 1USD, nên việc mất 1USD là của CIPCO chứ không phải Vạn Vinh, xác định tư cách hai công ty Vạn Vinh, Song Trang là bị hại không chính xác, bị hại phải là CIPCO, do các bên thỏa thuận bỏ 1USD ở ngoài.
Luật sư cho rằng truy tố bị cáo ở điều luật lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản, nhưng các bị cáo không chiếm đoạt mà hoàn ứng về cho CIPCO.
Về số tiền 150 triệu của Nam Mỹ, luật sư cho rằng khi CIPCO thống nhất không cho thuê đã trả lại số tiền 150 triệu nên không phạm tội.
Theo đó, luật sư cho rằng hành vi của các bị cáo là lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, đề nghị mức hình phạt bằng thời gian tạm giam.
Bị cáo Phúc nói thống nhất quan điểm luật sư, bị cáo nói mình có vi phạm nhưng không chiếm đoạt tài sản, mong HĐXX xem xét cho bị cáo.
Bị cáo Tiên nhận trách nhiệm về hành vi của mình đã gây ra. Bị cáo nói vừa qua xảy ra quá nhiều việc, ảnh hưởng quá nhiều người, bị cáo mong được tòa xem xét…
Bị cáo Trung nói mình chỉ là người thừa hành thực hiện chứ không hưởng lợi nên đề nghị tòa xem xét cho bị cáo.
Bị cáo Thừa vắng mặt tại phiên tòa. Luật sư của bị cáo Thừa nói bị cáo phạm tội do nôn nóng muốn thực hiện công việc; nhận thức pháp luật hạn chế; bị cáo không chiếm đoạt tài sản… Bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo nên đề nghị phạt bằng với thời gian tạm giam.
Luật sư đại diện CIPCO cho rằng buộc tội ba bị cáo Phúc, Tiên, Trung lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản là chưa có căn cứ…
Theo cáo trạng, Phúc là Tổng giám đốc của CIPCO và được Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) quyết định ủy quyền đại diện phần vốn của SCIC tại CIPCO là 3.000.000 cổ phần, tương đương 24,02% vốn điều lệ.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phúc lợi dụng chức vụ quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà (để tiếp cận tìm hiểu đầu tư dự án Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai); chi công tác không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ đồng, đã nộp khắc phục (hoàn ứng) cho CIPCO 1,55 tỉ trước khi cơ quan điều tra phát hiện.
Hành vi của bị can Phúc là vì lợi ích cục bộ của tổ chức, đề cao uy quyền cá nhân, làm trái công vụ, gây thiệt hại cho CIPCO số tiền 550 triệu đồng.
Ngoài ra, Phúc cùng với Trương Văn Tiên, Trần Ngọc Trung đã lợi dụng việc ký hợp đồng cho thuê lại đất để gây sức ép buộc công ty Song Trang phải thanh toán và nhận tiền ngoài hợp đồng 942 triệu. Đồng thời, thỏa thuận nhận tiền cho thuê hành lang an toàn kỹ thuật của công ty Nam Mỹ 150 triệu.
Cụ thể, đầu năm 2024, công ty Song Trang chuyển nhượng nhà máy cho công ty Vạn Vinh. Đại diện hai công ty liên hệ CIPCO để thương lượng ký lại hợp đồng thuê đất và kế thừa các nghĩa vụ của Song Trang đã thực hiện trên lô đất…
CIPCO và Vạn Vinh thương lượng giá thuê lại là 4 USD/m2/năm, thanh toán hàng năm. Trung điện thoại cho đại diện Song Trang nói CIPCO đồng ý giá thuê và cách thanh toán trên với điều kiện trên hợp đồng hai năm đầu chỉ thể hiện giá thuê 3 USD/m2/năm, còn 1USD nhận ngoài hợp đồng là 942 triệu.
Sau đó, đại diện Vạn Vinh và Song Trang có xin giảm số tiền ngoài hợp đồng còn 500 triệu nhưng Phúc không đồng ý. Tiên và Trung gây sức ép, yêu cầu đại diện Song Trang phải chuyển đủ số tiền…
Còn với Nam Mỹ, sau nhiều năm cho Nam Mỹ sử dụng miễn phí hành lang an toàn kỹ thuật làm nơi đậu xe nhân viên thì năm 2023, CIPCO có nhiều văn bản buộc Nam Mỹ hoàn trả phần đất này. Sau đó, hai bên thương lượng để Nam Mỹ thuê lại với giá 150 triệu/năm nhưng phía CIPCO nhận tiền mà không làm hợp đồng thuê và để ngoài sổ sách kế toán.
Cáo trạng quy kết bị can Phúc lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt số tiền 1,092 tỉ.
Quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Thừa và Phúc đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, chỉ đạo nhân viên sử dụng tiền của CIPCO để tặng quà không đúng quy định số tiền 2,1 tỉ, đã nộp khắc phục 1,55 tỉ. Bị can Thừa và Phúc gây thiệt hại cho CIPCO 550 triệu…