Cần Thơ: VKS đề nghị mức án với các cựu lãnh đạo CIPCO 25/03/2026 15:08

(PLO)- 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) bị VKS đề nghị các mức hình phạt từ 3-4 năm tù đến 20 năm tù.

Ngày 25-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án liên quan 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO) về hai tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Phiên tòa xét xử 4 cựu lãnh đạo, nhân viên Công ty CP Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Các bị cáo gồm Trần Văn Phúc, nguyên Tổng Giám đốc CIPCO; Trương Văn Tiên, nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh CIPCO; Trần Ngọc Trung, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh CIPCO; Đặng Minh Thừa, nguyên Phó giám đốc chi nhánh phía Nam SCIC, Chủ tịch Hội đồng quản trị CIPCO.

Chiều cùng ngày, đại diện VKS đã phát biểu quan điểm luận tội và đề nghị mức hình phạt. Theo đó, đại diện VKS cho rằng các bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng, có từ 2 tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị áp dụng Điều 54 BLHS.

VKS đề nghị phạt bị cáo Trần Văn Phúc từ 15-16 năm tù về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và từ 2-3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ. Tổng hợp chung hình phạt từ 17-19 năm tù.

VKS đề nghị phạt bị cáo Trương Văn Tiên 20 năm tù, Trần Ngọc Trung 13-14 năm cùng về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; đề nghị phạt bị cáo Đặng Minh Thừa từ 3-4 năm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ.

Về dân sự, VKS đề nghị tòa buộc các bị cáo liên đới bồi thường thiệt hại cho Công ty Vạn Vinh 942 triệu, bồi thường cho CIPCO 550 triệu.

Ba bị cáo Phúc, Tiên, Trung tại tòa ngày 24-3. Ảnh: NHẪN NAM

Luật sư của bị cáo Phúc đề nghị tòa xem xét lại về tội danh và điều khoản truy tố bị cáo.

Theo vị luật sư, việc ký hợp đồng 3 USD, trả tiền bên ngoài 1USD, nên việc mất 1USD là của CIPCO chứ không phải Vạn Vinh, xác định tư cách hai công ty Vạn Vinh, Song Trang là bị hại không chính xác, bị hại phải là CIPCO, do các bên thỏa thuận bỏ 1USD ở ngoài.

Luật sư cho rằng truy tố bị cáo ở điều luật lạm dụng chức vụ, chiếm đoạt tài sản, nhưng các bị cáo không chiếm đoạt mà hoàn ứng về cho CIPCO.

Về số tiền 150 triệu của Nam Mỹ, luật sư cho rằng khi CIPCO thống nhất không cho thuê đã trả lại số tiền 150 triệu nên không phạm tội.

Theo đó, luật sư cho rằng hành vi của các bị cáo là lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, đề nghị mức hình phạt bằng thời gian tạm giam.

Bị cáo Phúc nói thống nhất quan điểm luật sư, bị cáo nói mình có vi phạm nhưng không chiếm đoạt tài sản, mong HĐXX xem xét cho bị cáo.

Bị cáo Tiên nhận trách nhiệm về hành vi của mình đã gây ra. Bị cáo nói vừa qua xảy ra quá nhiều việc, ảnh hưởng quá nhiều người, bị cáo mong được tòa xem xét…

Bị cáo Trung nói mình chỉ là người thừa hành thực hiện chứ không hưởng lợi nên đề nghị tòa xem xét cho bị cáo.

Bị cáo Thừa vắng mặt tại phiên tòa. Luật sư của bị cáo Thừa nói bị cáo phạm tội do nôn nóng muốn thực hiện công việc; nhận thức pháp luật hạn chế; bị cáo không chiếm đoạt tài sản… Bị cáo đang mắc bệnh hiểm nghèo nên đề nghị phạt bằng với thời gian tạm giam.

Luật sư đại diện CIPCO cho rằng buộc tội ba bị cáo Phúc, Tiên, Trung lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tài sản là chưa có căn cứ…