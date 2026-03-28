Tin vui cho bệnh nhân ung thư ĐBSCL: Cần Thơ chính thức bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc 28/03/2026 10:44

(PLO)- Ngoài bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở I Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ thì địa phương này cũng khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở III và khởi công khu xạ trị gia tốc tại đây.

Ngày 28-3, Sở Y tế TP Cần Thơ và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ tổ chức lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở I.

Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo TP tham quan hệ thống xạ trị gia tốc tại Cơ sở I. Ảnh: TP

Phát biểu tại đây, ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP, cho biết với vị thế là trung tâm vùng, TP Cần Thơ xác định rõ trách nhiệm không chỉ phục vụ người dân địa phương, mà còn phải đảm nhận vai trò dẫn dắt, kết nối và nâng cao năng lực điều trị cho toàn khu vực.

Theo Giám đốc Sở Y tế, hệ thống xạ trị gia tốc được bàn giao sẽ góp phần nâng tầm chất lượng điều trị, tiệm cận các chuẩn mực tiên tiến, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương. Quan trọng hơn, việc này giúp rút ngắn khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao giữa các vùng miền, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe người dân.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị Sở Y tế và Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ khẩn trương đưa hệ thống xạ trị gia tốc vào vận hành hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy trình chuyên môn và quy định về an toàn bức xạ.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là đội ngũ bác sĩ, kỹ sư vật lý y học và kỹ thuật viên xạ trị, đáp ứng yêu cầu làm chủ công nghệ hiện đại.

Song song đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh, cá thể hóa điều trị cho người bệnh.

Đồng thời, tăng cường liên kết chuyên môn với các bệnh viện tuyến trung ương, tranh thủ sự hỗ trợ về đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và nghiên cứu khoa học. Luôn đặt người bệnh ở vị trí trung tâm, không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ y tế, thái độ phục vụ khám, chữa bệnh, tạo niềm tin và sự hài lòng cho người dân.

“TP Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để ngành y tế phát triển, đặc biệt là lĩnh vực ung bướu, nhằm từng bước xây dựng Cần Thơ trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL” – Chủ tịch TP khẳng định.

Sau lễ bàn giao hệ thống xạ trị gia tốc tại cơ sở I là lễ khánh thành khu điều trị nội trú cơ sở III và khởi công khu xạ trị gia tốc tại cơ sở III (tại Phong Điền).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công khu xạ trị gia tốc tại cơ sở III (xã Phong Điền). Ảnh: TP

Hệ thống xạ trị gia tốc mới được trang bị cho phép triển khai các kỹ thuật xạ trị hiện đại, nâng cao độ chính xác trong điều trị, giảm tác dụng phụ và rút ngắn thời gian điều trị cho người bệnh.

Việc mở rộng thêm cơ sở III của Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ không chỉ giúp tăng quy mô tiếp nhận bệnh nhân mà còn tạo nền tảng để triển khai các kỹ thuật chuyên sâu trong chẩn đoán và điều trị ung thư, hướng đến xây dựng trung tâm điều trị ung thư hiện đại cho khu vực.

Sau lễ bàn giao, hệ thống xạ trị gia tốc sẽ được Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ đưa vào vận hành thí điểm, nhằm hoàn tất các bước kiểm tra kỹ thuật, hiệu chuẩn liều xạ, đánh giá quy trình vận hành và hoàn thiện đào tạo đội ngũ nhân lực. Giai đoạn này nhằm bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và đạt tiêu chuẩn chuyên môn trước khi phục vụ bệnh nhân.