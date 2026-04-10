Cà Mau tháo gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh 60 dự án 10/04/2026 16:19

(PLO)- Nhấn mạnh giải phóng mặt bằng là khâu mở đường then chốt cho hơn 60 dự án trong năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị.

Ngày 10-4, Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng, kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định công tác giải phóng mặt bằng giữ vai trò then chốt. Đây là khâu mở đường để triển khai các dự án đầu tư, nhất là trong bối cảnh tỉnh bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về tiến độ và hiệu quả.

Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác giải phóng mặt bằng. Ảnh: Cổng TTĐT Cà Mau

Từ đó, người đứng đầu UBND tỉnh đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá đúng thực trạng, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế. Đồng thời, đề xuất giải pháp mang tính đột phá, khả thi, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

Báo cáo tại hội nghị, ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Cà Mau cho biết năm 2026 tỉnh đang triển khai hơn 60 dự án. Trong đó có nhiều công trình trọng điểm quy mô vốn lớn, đòi hỏi giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước.

Thời gian qua, tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, thành lập các tổ công tác trực tiếp kiểm tra, tháo gỡ khó khăn tại cơ sở. Nhiều địa phương chủ động, linh hoạt giúp tạo chuyển biến tích cực trong việc bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn vướng mắc do chính sách bồi thường bất cập, hồ sơ đất đai phức tạp và thiếu quỹ đất tái định cư.

Thời gian tới, Cà Mau xác định tập trung hoàn thiện cơ chế, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương và bảo đảm công khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thực tiễn công tác giải phóng mặt bằng và chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hiệu quả. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại như chênh lệch giá bồi thường, hồ sơ đất đai phức tạp, tình trạng khiếu nại, yêu cầu ngoài chính sách…

Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất tăng cường phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương, nâng cao chất lượng khảo sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình thực hiện.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó, xác định người dân là trung tâm.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau cũng đề nghị nâng cao hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tăng cường phối hợp, hoàn thiện chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bảo đảm công bằng, minh bạch.

“Các địa phương cần xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng dự án, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng” - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau yêu cầu.