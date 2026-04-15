Kịch tính vòng chấm chung khảo cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới' lần thứ 2 15/04/2026 17:10

(PLO)- Vượt qua hơn 900 tác phẩm dự thi, 50 tác phẩm nổi bật chính thức vào vòng chung khảo của cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần thứ 2.

Sau gần 4 tháng phát động, cuộc thi ảnh “TP.HCM – Sắc màu mới” lần thứ 2 với chủ đề “Sắc Xuân mới – Niềm tin mới” đã thu hút 219 tác giả tham gia với tổng cộng 920 tác phẩm dự thi, gồm 788 ảnh đơn và 132 bộ ảnh. Các tác phẩm tập trung phản ánh sinh động vẻ đẹp con người, không gian đô thị và những giá trị nghĩa tình của TP.HCM trong dịp Tết, qua ba nội dung chính: “Sắc Xuân”, “Xuân đô thị” và “Nghĩa tình thành phố”.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi được triển khai qua nhiều vòng chấm. Sau hai vòng chấm trực tuyến và một vòng bình chọn trên mạng xã hội, Ban Giám khảo đã chọn ra 113 tác phẩm vào vòng chấm trực tiếp. Từ đây, 50 tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung khảo để xét giải.