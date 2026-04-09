Bộ Tài chính thông tin về đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế 09/04/2026 21:32

(PLO)- Chiều 9-4, tại họp báo thường kỳ quý I-2026 của Bộ Tài chính, cơ quan này đã thông tin liên quan đến quy định về khoản giảm trừ gia cảnh cho y tế, giáo dục được đề xuất tại dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Video: Bộ Tài chính thông tin về đề xuất giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế

Tại dự thảo Nghị định, cơ quan soạn thảo đưa ra hai phương án. Phương án 1 cho phép người nộp thuế được trừ tối đa 20 triệu đồng/năm khoản chi y tế và 21 triệu đồng/năm cho giáo dục đào tạo. Tổng cộng, mức giảm trừ cho cả y tế và giáo dục là 41 triệu đồng/năm.

Phương án 2 nâng mức này lên nhưng tối đa cho y tế không quá 23 triệu đồng/năm, còn cho giáo dục - đào tạo là 24 triệu đồng/năm. Tổng cộng, mức giảm trừ cho cả y tế và giáo dục là 47 triệu đồng/năm.

Các khoản chi phải là phát sinh trong nước, có hóa đơn chứng từ hợp lệ và không được thanh toán từ các nguồn khác như bảo hiểm, ngân sách hay hỗ trợ của tổ chức, cá nhân.