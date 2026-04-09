Vụ hàng chục học sinh tiểu học rối loạn tiêu hóa: Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo sớm tìm nguyên nhân 09/04/2026 18:34

(PLO)- Sở Y tế TP.HCM chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để tìm nguyên nhân vụ hàng chục học sinh tiểu học bị rối loạn tiêu hóa.

Chiều 9-4, Sở Y tế TP.HCM đã có những thông tin liên quan vụ việc hàng chục học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới) có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa, nghi ngờ ngộ độc thực phẩm.

53 học sinh rối loạn tiêu hóa

Theo Sở Y tế, trong hai ngày là 8 và 9-4, Sở Y tế ghi nhận báo cáo nhanh từ Trạm Y tế phường Bình Quới và một số bệnh viện về 53 trường hợp là học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây đến khám vì các triệu chứng chung là rối loạn tiêu hóa.

Cụ thể, Trạm Y tế phường Bình Quới tiếp nhận hai ca, sức khỏe ổn định nên được cấp toa thuốc về và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà.

53 học sinh đi khám vì dấu hiệu rối loạn tiêu hóa. Ảnh: BVCC

Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận bốn ca, trong đó ba ca sức khỏe ổn định, đã được cấp toa thuốc điều trị ngoại trú và hướng dẫn tiếp tục theo dõi tại nhà, một ca có chỉ định nhập viện điều trị nội trú. Bệnh viện đã lấy mẫu xét nghiệm để xác minh nguyên nhân.

Bệnh viện đa khoa Bình Thạnh tiếp nhận 20 ca, trong đó 19 ca ổn định được cấp toa thuốc về. Có một ca theo dõi tại phòng cấp cứu, hiện tại tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục theo dõi tại phòng cấp cứu.

Bệnh viện Nhân dân Gia Định tiếp nhận tổng số 27 ca đến khám với các triệu chứng đau bụng, nôn ói và sốt, trong đó có năm ca ổn định được cấp toa thuốc về điều trị ngoại trú. Có 22 ca nhập viện vào khoa Nhi, không có ca nghiêm trọng.

Các ca nhập viện tại đây được điều trị hạ sốt, bù dịch và điện giải, hầu hết các trường hợp đang giai đoạn ổn định, chỉ còn ba trường hợp vẫn còn sốt, bệnh viện đã xét nghiệm cấy máu.

Bệnh nhi TGL đang điều trị tại khoa Nhi - Tổng hợp Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Ảnh: BVCC

Chị Thúy (ngụ phường Bình Quới) cho biết, con chị là bé TGL, học lớp 1 Trường Tiểu học Bình Quới Tây, được đưa vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng sốt, nôn ói và tiêu chảy.

Theo chị Thúy, các triệu chứng của bé xuất hiện vào rạng sáng 8-4. Trước đó, ngày 7-4, bé đi học bán trú, ăn uống tại trường, sau khi về nhà có uống thêm một hộp sữa rồi tiếp tục đi học thêm buổi tối. Đến khoảng 2–3 giờ sáng 8-4, bé bắt đầu mệt và xuất hiện các triệu chứng rối loạn tiêu hóa.

Gia đình đã theo dõi tại nhà, cho bé uống thuốc hạ sốt nhưng tình trạng không cải thiện nên quyết định đưa đi cấp cứu vào rạng sáng 9-4.

Hiện tại, bé L vẫn còn các triệu chứng sốt, nôn ói và tiêu chảy, chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Chị Thúy cũng cho biết trước đây bé chưa từng gặp tình trạng tương tự.

Chỉ đạo sớm tìm nguyên nhân

BS CKI Phạm Thị Hoàng Oanh, Phó Trưởng điều hành khoa Nhi – Tổng hợp, Bệnh viện Nhân Gia Định, cho biết khoa vừa tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ bị rối loạn tiêu hóa. Phần lớn các bệnh nhi được chuyển từ khoa Cấp cứu lên, ngoài ra có một số ít trường hợp nhập viện từ phòng khám.

Theo BS Oanh, triệu chứng khi nhập viện trong đợt này chủ yếu là sốt cao liên tục, khó hạ; đau bụng, quặn từng cơn; đi tiêu nhiều lần, ăn uống kém, kèm theo nôn ói và tiêu chảy.

Qua thăm khám và đánh giá, đa số bệnh nhi đều trong tình trạng nhiễm trùng đường tiêu hóa mức độ từ trung bình đến nặng, được chỉ định điều trị bằng kháng sinh kết hợp bù dịch. Hiện vẫn còn một số trường hợp diễn tiến chưa ổn định, tiếp tục phải dùng kháng sinh và truyền dịch. Trẻ còn mệt, lừ đừ và phần lớn chưa thể ăn uống trở lại bình thường.

Để phòng ngừa các bệnh lý rối loạn tiêu hóa ở trẻ, BS Oanh khuyến cáo phụ huynh cần đảm bảo nguyên tắc ăn chín, uống sôi; rửa tay sạch sẽ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đồng thời, cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Sở Y tế cho biết ngay sau khi nhận được báo cáo của các đơn vị, Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện theo dõi sát tình hình và tuân thủ theo hướng dẫn điều trị, lấy mẫu xét nghiệm để tìm tác nhân phục vụ công tác điều trị. Đồng thời thông tin nhanh đến Sở An toàn thực phẩm TP để có giải pháp kịp thời.

Cạnh đó, Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) phối hợp Sở An toàn thực phẩm, Trường Tiểu học Bình Quới Tây tiếp tục tiến hành điều tra dịch tễ, xét nghiệm độc chất để tìm nguyên nhân.