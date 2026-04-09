Sở An toàn thực phẩm TP.HCM lên tiếng vụ hàng chục học sinh tiểu học bị rối loạn tiêu hóa 09/04/2026 15:28

(PLO)- Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đang phối hợp Trạm Y tế phường Bình Quới xử lý vụ việc hơn 40 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) có dấu hiệu rối loạn tiêu hóa.

Liên quan đến vụ việc hơn 40 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây (TP.HCM) bị sốt, mệt mỏi, ngày 9-4, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan cho biết đang phối hợp Trạm Y tế phường Bình Quới xử lý.

"Có 41/906 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây có triệu chứng rối loạn tiêu hóa. Các học sinh đã đi khám ở các cơ sở y tế trên địa bàn TP" - bà Phong Lan nói.

Cùng ngày, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết có tiếp nhận điều trị các bệnh nhi nghi ngộ độc thực phẩm đang học ở Trường Tiểu học Bình Quới Tây (phường Bình Quới, TP.HCM).

Bệnh viện Nhân dân Gia Định, nơi tiếp nhận 22 học sinh tiểu học bị rối loạn tiêu hóa. Ảnh: BVCC

Theo bệnh viện, từ ngày 8-4 đến 12 giờ ngày 9-4, nơi đây có tiếp nhận tổng cộng 22 bệnh nhi nhập viện vì rối loạn tiêu hoá; độ tuổi từ 6 đến 10 tuổi.

Các bệnh nhi nhập viện với triệu chứng chính là sốt, đau bụng, theo dõi rối loạn tiêu hoá. Các bệnh nhi hiện được tiếp tục hồi sức, bù dịch và điện giải. Ngoài ra đã có 5 ca ổn định được hướng dẫn điều trị ngoại trú.

Theo báo cáo từ Phòng Văn hóa – Xã hội phường Bình Quới, TP.HCM, đơn vị đã phối hợp với các lực lượng chức năng xử lý một vụ việc liên quan đến nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ, ngày 8-4, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một số học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói. Ngay sau đó, lực lượng gồm cán bộ phường, công an và trạm y tế đã có mặt tại trường để kiểm tra, xử lý.

Trường Tiểu học Bình Quới Tây hiện có 906 học sinh. Đến 15 giờ ngày 8-4, ghi nhận 16 học sinh chủ động khai báo có triệu chứng bất thường. Qua khám sàng lọc, tổng cộng 41 học sinh có biểu hiện liên quan đến đường tiêu hóa, đau bụng, nôn ói, sốt và đau đầu.

Hai học sinh có triệu chứng nặng đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh để theo dõi, gồm một em bị sốt kèm đau bụng nhiều và một em sốt kèm nôn ói. Các em còn lại được xử trí ban đầu tại trường bằng bù nước, giảm co thắt và được liên hệ phụ huynh đưa về nhà theo dõi.

Tính đến 18 giờ ngày 8-4, các cơ sở y tế có tiếp nhận học sinh do phụ huynh đưa đến khám là Bệnh viện Đa khoa Bình Thạnh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, Trạm Y tế phường Bình Quới Tây.

Thông tin dịch tễ ban đầu cho thấy việc ăn uống của học sinh không đồng nhất: Một số em ăn tại nhà, một số mua thức ăn trước cổng trường, số khác sử dụng thực phẩm tại căn tin. Nguồn nước uống cũng khác nhau giữa các học sinh.

Cơ quan chức năng nhận định, trong vòng 14 ngày qua chưa ghi nhận trường hợp bệnh truyền nhiễm tương tự trên địa bàn. Các ca bệnh xuất hiện rải rác, chưa xác định được nguồn lây hoặc nguyên nhân chung.

Hiện Phòng Văn hóa – Xã hội đã chỉ đạo trường gửi mẫu thức ăn các ngày 7 đến ngày 8-4 và mẫu nước uống đi xét nghiệm, đồng thời tạm ngưng tổ chức bán trú cho đến khi có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng.

Vụ việc đang tiếp tục được theo dõi và điều tra làm rõ.