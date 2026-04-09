Thứ trưởng Bộ Y tế: Trạm y tế cần trở thành đơn vị sự nghiệp y tế hoàn chỉnh 09/04/2026 13:18

(PLO)- Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng trong phát triển mạng lưới y tế cơ sở, cần hướng tới năm 2030 các trạm y tế phường, xã trở thành đơn vị sự nghiệp y tế hoàn chỉnh.

Ngày 9-4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên dẫn đoàn đã đến thăm và làm việc tại Trạm Y tế phường Bình Thạnh (TP.HCM).

Đảm bảo y tế cơ sở thực sự gần dân

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh việc bàn giao trạm y tế phường, xã về UBND phường, xã quản lý không có nghĩa là tách rời khỏi sự quản lý của Sở Y tế. Sở Y tế vẫn phải hướng dẫn, giám sát, kiểm tra toàn bộ hoạt động chuyên môn và thực hiện vai trò điều tiết chung công tác y tế trên toàn TP, thay vì “phó mặc” cho cơ sở.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế TP.HCM cần tham mưu cho UBND TP.HCM xây dựng đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở, hướng tới năm 2030 các trạm y tế phường, xã trở thành đơn vị sự nghiệp y tế hoàn chỉnh.

Khi đó, đơn vị sẽ có con dấu, tài khoản, kế toán trưởng, được giao dịch độc lập, ký hợp đồng và thực hiện thanh toán trực tiếp với BHYT. Tùy theo kết quả đánh giá, trạm có thể được xếp loại tự chủ nhóm 1, nhóm 2 hoặc nhóm 3.

Thứ hai, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng dù thuộc quản lý của phường, xã hay tỉnh, TP, các trạm y tế vẫn phải thực hiện tốt 4 chức năng, nhiệm vụ chính là phòng bệnh; khám, chữa bệnh; công tác dân số và bảo trợ xã hội.

Về mô hình tổ chức, các trạm y tế cần tư duy theo hướng hình thành một trung tâm y tế phường hoàn chỉnh (trạm y tế chính) thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ như trung tâm y tế huyện trước đây. Các điểm trạm còn lại nên nghiên cứu chuyển thành phòng khám bác sĩ gia đình trực thuộc trạm chính, phù hợp với tinh thần Chỉ thị 25/ 2023 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng y tế cơ sở.

Trạm y tế cần chú trọng thành lập phòng Kế hoạch - Tổng hợp (hoặc Kế hoạch - Tài chính) để xây dựng kế hoạch hàng năm về khám chữa bệnh, tiêm chủng, tuyên truyền phòng bệnh… Đồng thời, phòng này cần kiêm nhiệm công tác tổ chức cán bộ, tài chính - kế toán (có kế toán trưởng).

“Trạm y tế cần giải quyết triệt để vấn đề đóng dấu, cấp phát thuốc và chuyển viện để người dân không phải di chuyển nhiều lần giữa các điểm trạm. Ví dụ, nếu trạm chính giữ con dấu, cần có cơ chế ủy quyền hoặc bố trí dấu phụ hợp lý tại các điểm khám bác sĩ gia đình, tránh tình trạng người dân phải ‘cầm đơn chạy đi chạy lại’” – ông Tuyên nói.

Về cộng tác viên, cần nghiên cứu cơ chế hợp lý, có thể ghép nhiệm vụ giữa các lĩnh vực (y tế, dân số, bảo trợ, văn hóa…) để giảm đầu mối, tăng thu nhập thực tế cho người làm, tránh tình trạng “nhiều người làm ít việc, tốn kém mà hiệu quả thấp”.

“Dù tên gọi vẫn là trạm y tế, nhưng thực chất phải hoạt động như một trung tâm y tế phường hoàn chỉnh, với các điểm trạm phụ chỉ là phòng khám bác sĩ gia đình. Các địa phương cần đặt mục tiêu phấn đấu rõ ràng đến năm 2030, đảm bảo y tế cơ sở thực sự gần dân, phục vụ dân hiệu quả và góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu trên địa bàn TP.HCM” - lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh.

Kiến nghị sớm phê duyệt ngân sách cho trạm y tế

BS CKII Quách Kim Ưng, Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Thạnh, cho biết sau sắp xếp, trạm được UBND phường chỉ đạo phát triển thành điểm chăm sóc sức khỏe ban đầu tin cậy, bền vững cho nhân dân.

Ba trụ cột chính được xác định gồm phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân; ưu tiên y tế dự phòng làm nền tảng, huy động nguồn lực xây dựng lá chắn sức khỏe cộng đồng.

Trạm Y tế phường Bình Thạnh đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, được cấp giấy phép hoạt động cho cả 4 điểm y tế và phòng khám chuyên khoa, đồng thời ký hợp đồng với BHXH. Các hoạt động khám chữa bệnh BHYT và chăm sóc sức khỏe ban đầu được duy trì không gián đoạn.

“Tuy nhiên trong thời gian đầu hoạt động sau sắp xếp, trạm có gặp một số khó khăn như hiện nay chưa được duyệt ngân sách y tế cơ sở năm 2026, nên UBND phường phải tạm ứng ngân sách địa phương để trả lương, phụ cấp và chi phí vận hành. Đây chỉ là giải pháp tạm thời” - Quyền Giám đốc Trạm Y tế phường Bình Thạnh chia sẻ.

Theo BS này, hiện cũng chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật riêng cho trạm y tế phường, xã, dẫn đến khó khăn khi tổ chức khám sức khỏe tại cộng đồng, khám tại nhà cho người cao tuổi không đi lại được. Một số loại thuốc điều trị bệnh mãn tính ổn định chưa được bổ sung vào danh mục, khiến người dân vẫn phải quay lại bệnh viện.

Ngoài ra hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cũ, ảnh hưởng đến việc triển khai bệnh án điện tử và hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân. Mạng lưới cộng tác viên y tế và sức khỏe cộng đồng chưa đủ số lượng và hiệu quả chưa cao do mức bồi dưỡng thấp.

BS Ưng kiến nghị Sở Y tế và các cấp có thẩm quyền sớm phê duyệt ngân sách năm 2026, ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đặc thù cho trạm y tế phường, xã; bổ sung danh mục thuốc và danh mục kỹ thuật phù hợp với tuyến y tế cơ sở; hỗ trợ mở rộng xét nghiệm; tiếp tục triển khai chương trình bác sĩ trẻ thực hành luân phiên tại trạm y tế; tăng cường hỗ trợ bác sĩ chuyên khoa từ các bệnh viện tuyến trên.

“Với sự chỉ đạo sát sao của UBND phường và sự hỗ trợ của Sở Y tế, Trạm Y tế phường Bình Thạnh cam kết duy trì ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần xây dựng hệ thống y tế cơ sở vững mạnh trên địa bàn” – BS Ưng nói.