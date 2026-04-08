TP.HCM họp bàn chiến lược khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân 08/04/2026 13:53

(PLO)- Khám sức khỏe miễn phí cho 15 triệu dân là cơ hội để y tế TP.HCM nâng cao chất lượng phục vụ, tiến tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Ngày 8-4, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Nền tảng số là “trái tim” của đề án

Chia sẻ về dự thảo đề án, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết đây là đề án mang tầm chiến lược, không chỉ ở góc độ chuyên môn mà còn liên quan quản trị dân số, tổ chức mạng lưới dịch vụ và cơ chế tài chính phù hợp với đặc thù đô thị 15 triệu dân.

Hội thảo góp ý đề án tổ chức khám sức khỏe và khám sàng lọc cho người dân TP.HCM giai đoạn 2026-2030. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Theo BS Dũng, hệ thống y tế TP đang đối mặt “gánh nặng kép” gồm bệnh truyền nhiễm và không lây nhiễm, gia tăng ở người cao tuổi. Do đó, ngành y tế cần chuyển từ điều trị sang quản lý sức khỏe trọn đời, trong đó phát hiện sớm và quản lý sớm đóng vai trò then chốt.

Đề án hướng đến xây dựng chương trình chuẩn về chuyên môn, có điều phối dân cư, cơ chế chi trả minh bạch, kiểm soát sử dụng dịch vụ, tránh trùng lặp và phát triển nền tảng dữ liệu mạnh để theo dõi, cải thiện chất lượng. Việc sàng lọc tuân theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), chỉ thực hiện với bệnh có ý nghĩa cộng đồng, có giai đoạn tiền lâm sàng và hệ thống chẩn đoán – điều trị tiếp nối.

"Mô hình được tổ chức theo ba lớp là khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc nguy cơ và tầm soát có tổ chức. Hiệu quả không nằm ở số lượng xét nghiệm mà ở việc tổ chức trọn chuỗi là xác định đúng đối tượng, mời khám chủ động, kiểm soát chất lượng và đảm bảo điều trị đầy đủ" - BS Dũng nói.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Đề án cũng làm rõ khái niệm khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc, đồng thời đưa ra cách tiếp cận “khám sức khỏe phi địa giới”, cho phép người dân khám tại bất kỳ cơ sở hợp lệ nào và được thanh toán minh bạch. Quan điểm xuyên suốt là lấy người dân làm trung tâm, không phân biệt công – tư và mỗi người có một hồ sơ sức khỏe điện tử duy nhất.

“Năm 2026 tập trung triển khai gói khám cơ bản toàn dân, xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử. Các năm sau mở rộng dịch vụ, hướng đến năm 2030 hình thành hệ thống điều phối điện tử tự động” – BS Dũng chia sẻ.

Theo BS Dũng, tuyến cơ sở sẽ đảm nhận khám nền tảng, sàng lọc ban đầu. Tuyến chuyên sâu thực hiện chẩn đoán, điều trị, bảo đảm quy trình khép kín. “Trái tim” của đề án là nền tảng số, với hệ thống dữ liệu đồng bộ và dashboard điều hành ba cấp, cùng cơ chế tài chính minh bạch, linh hoạt.

Người dân khám sức khỏe miễn phí. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Cuối cùng, Sở Y tế kiến nghị TP sớm phê duyệt chủ trương, phối hợp liên ngành và cho triển khai một số gói tầm soát ưu tiên ngay từ năm 2026.

“Đây là cơ hội để hệ thống y tế TP.HCM nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tiến tới xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, hiệu quả, tiệm cận các chuẩn mực quốc tế” – BS Dũng nhấn mạnh.

Lồng ghép mục tiêu xóa bỏ ung thư cổ tử cung

Tại hội thảo góp ý, PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, đề xuất lồng ghép chương trình xóa bỏ ung thư cổ tử cung vào chương trình tầm soát sức khỏe người dân TP.HCM, nhằm bảo vệ sức khỏe phụ nữ hiện tại và các thế hệ tương lai.

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Hiện nay ung thư cổ tử cung trở thành một trong những bệnh lý phổ biến và nguy hiểm. Tại Việt Nam, mỗi ngày ghi nhận khoảng 14 ca mắc mới. Đáng chú ý, tại TP.HCM, tỉ lệ mắc cao gấp khoảng 10 lần so với Hà Nội.

"Ung thư cổ tử cung gây hậu quả nặng nề, chi phí điều trị rất cao. Nếu không điều trị kịp thời, bệnh có thể dẫn đến tử vong. Không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân, bệnh còn tác động sâu rộng đến gia đình và xã hội" - BS Tuyết nói.

Tuy nhiên, ung thư cổ tử cung hoàn toàn có thể dự phòng và điều trị khỏi nếu phát hiện sớm. Đây cũng là loại ung thư duy nhất hiện nay được WHO kêu gọi xóa bỏ. Đã có 194/195 quốc gia cam kết thực hiện chiến lược này, mục tiêu đến năm 2030 giảm tỉ lệ mắc mới xuống còn 4/100.000 phụ nữ.

Người dân siêu âm trong đợt khám sức khỏe tổng quát miễn phí tại Trạm Y tế phường Bảy Hiền. Ảnh: THẢO PHƯƠNG

Tại Việt Nam, tỉ lệ tiêm HPV phòng ngừa ung thư cổ tử cung hiện chỉ khoảng 12%. Dù chương trình tiêm chủng quốc gia đã bắt đầu triển khai từ năm 2026, nhưng mới ưu tiên ở vùng khó khăn và dự kiến mở rộng đến 2030. Do đó, BS Tuyết cho rằng nếu theo lộ trình chung, TP.HCM có thể phải chờ đến sau năm 2030 mới được bao phủ rộng rãi, trừ khi chủ động triển khai sớm bằng nguồn lực riêng.

Ước tính, TP.HCM có khoảng 1,38 triệu bé gái dưới 15 tuổi. Với chi phí khoảng 3 triệu đồng/mũi, tổng kinh phí tiêm chủng dao động từ 207 đến 81.000 tỉ đồng tùy theo phác đồ. Nếu mỗi năm bổ sung khoảng 32.000 trẻ và đạt tỉ lệ bao phủ 90%, chi phí hằng năm khoảng 27–81 tỉ đồng.

“Nếu triển khai hiệu quả, TP.HCM hoàn toàn có thể hướng tới mục tiêu không còn ung thư cổ tử cung trong tương lai. Đây không chỉ là một chương trình y tế mà còn là cam kết nhân văn của TP đối với phụ nữ, gia đình và xã hội” - BS Tuyết nhấn mạnh.