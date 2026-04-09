Hơn 40 học sinh tiểu học bị sốt, mệt mỏi: Trường tạm dừng bán trú 09/04/2026 12:23

(PLO)- Sáng 8-4, 41 học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây, phường Bình Quới bị sốt, mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Đến nay, sức khỏe các em đã ổn định.

Trao đổi với PLO vào sáng 9-4, bà Diệp Thị Ngọc Tiên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bình Quới Tây xác nhận sự việc trên.

Lễ kết nạp đội viên của học sinh Trường Tiểu học Bình Quới Tây. Ảnh: WEBSITE TRƯỜNG

Học sinh bị sốt rải rác từ đầu giờ học buổi sáng

Bà Tiên cho hay sự việc bắt đầu rải rác từ khoảng 7 giờ 35 sáng ngày 8-4, ngay sau tiết thể dục đầu giờ. Ban đầu chỉ có một số em, nhưng sau giờ ra chơi, số lượng học sinh có biểu hiện mệt mỏi, sốt tăng nhanh. Thống kê trong ngày hôm qua, tổng cộng có 41 học sinh có biểu hiện mệt mỏi, nóng sốt, trong đó có một số em sốt cao từ 38-39 độ C.

Ngay khi phát hiện sự việc, trường đã báo cáo Trung tâm y tế phường và chính quyền địa phương. Các bác sĩ đã trực tiếp có mặt tại trường để thăm khám, đo nhiệt độ và phân loại học sinh. Những em sốt nhẹ được cho nghỉ ngơi, uống nước và theo dõi tại phòng y tế trước khi quay lại lớp. Những em sốt cao được thông báo cho phụ huynh đưa đến bệnh viện kiểm tra. Hiện có 1-2 em đang được theo dõi tại bệnh viện để chờ kết luận chuyên môn.

Tạm dừng tổ chức bán trú

Bà Tiên cho biết hiện UBND phường cùng các cơ quan chức năng đang tiếp tục tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Dù chưa có kết luận chính thức về nguyên nhân của sự việc trên nhưng trường đã chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Cụ thể, trường tiến hành khử khuẩn toàn diện hằng ngày để đảm bảo an toàn tối đa cho học sinh. Bên cạnh đó, trường cũng tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú từ hôm nay theo chỉ đạo của UBND phường đến hết thứ Ba tuần sau để chờ kết quả.

Bà Tiên cho biết thêm đơn vị sử dụng suất ăn công nghiệp theo quy trình nghiêm ngặt. Đồ ăn được vận chuyển nóng đến trường và học sinh tự lấy theo khâu để rèn luyện kỹ năng tự lập, không sử dụng khay đóng sẵn từ trước.

Hiệu trưởng cho biết thêm sáng nay ghi nhận có khoảng 450 học sinh nghỉ học (chiếm gần 50% sĩ số toàn trường). Nguyên nhân do trường tạm dừng bán trú nên phụ huynh gặp khó khăn trong việc đưa đón. Bên cạnh đó, một số phụ huynh lo ngại thời tiết nắng nóng cực đoan ảnh hưởng đến sức khỏe con em.

Để đảm bảo kế hoạch học tập trong giai đoạn cuối học kỳ, trường đã chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm triển khai các hình thức hỗ trợ kiến thức linh hoạt như gửi bài tập và nội dung bài giảng qua các kênh liên lạc, tổ chức hướng dẫn trực tuyến hoặc kèm cặp riêng cho những học sinh phải nghỉ ở nhà. Hiện trường đang phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế để sớm xác định nguyên nhân chính xác.

"Chúng tôi rất chia sẻ với những khó khăn của phụ huynh khi buộc phải tạm dừng bán trú, nhưng vì sức khỏe chung của học sinh, chúng tôi bắt buộc phải ưu tiên công tác khử khuẩn và theo dõi dịch tễ. Rất mong phụ huynh tin tưởng và đồng hành cùng trường trong sự cố ngoài ý muốn này" - bà Tiên nói.

Năm học 2025-2026, Trường Tiểu học Bình Quới Tây có hơn 900 học sinh. Số học sinh ăn bán trú tại trường là khoảng hơn 700 em.