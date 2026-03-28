Ấn tượng ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới' với 'Mùa xuân của những người giữ biển'

Qua ống kính của tác giả Lê Mạnh Linh, mùa xuân trên đảo hiện lên với cành mai vàng, mâm ngũ quả và những góc sinh hoạt ấm cúng. Giữa mênh mông gió biển, những chi tiết nhỏ bé ấy trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, vững vàng nơi tuyến đầu. Tết nơi đảo xa không ồn ào nhưng vẫn trọn vẹn nghĩa tình.
Đan xen là những ca tuần tra, kiểm soát không ngơi nghỉ. Khi đất liền rực rỡ pháo hoa, các anh vẫn lên đường làm nhiệm vụ, giữ gìn an ninh trên đảo và trên biển. Những chuyến tàu xuyên đêm, ánh đèn giữa sóng nước khắc họa một mùa xuân của trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng.
Bộ ảnh tôn vinh người lính biên phòng ngày đêm gìn giữ bình yên biển trời Tổ quốc, để mùa xuân nơi đất liền thêm trọn vẹn.
