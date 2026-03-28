Ấn tượng ảnh dự thi 'TP.HCM - Sắc màu mới' với 'Mùa xuân của những người giữ biển' 28/03/2026 14:00

(PLO)- Những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi đất liền rộn ràng sắc xuân, tại xã đảo Thạnh An và xã Cần Thạnh (TP.HCM), mùa xuân hiện diện theo cách riêng: giản dị, ấm áp nhưng thấm đượm tinh thần trách nhiệm của những người lính biên phòng.

Qua ống kính của tác giả Lê Mạnh Linh, mùa xuân trên đảo hiện lên với cành mai vàng, mâm ngũ quả và những góc sinh hoạt ấm cúng. Giữa mênh mông gió biển, những chi tiết nhỏ bé ấy trở thành điểm tựa tinh thần, giúp cán bộ, chiến sĩ vơi nỗi nhớ nhà, vững vàng nơi tuyến đầu. Tết nơi đảo xa không ồn ào nhưng vẫn trọn vẹn nghĩa tình.

Đan xen là những ca tuần tra, kiểm soát không ngơi nghỉ. Khi đất liền rực rỡ pháo hoa, các anh vẫn lên đường làm nhiệm vụ, giữ gìn an ninh trên đảo và trên biển. Những chuyến tàu xuyên đêm, ánh đèn giữa sóng nước khắc họa một mùa xuân của trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng.

Bộ ảnh tôn vinh người lính biên phòng ngày đêm gìn giữ bình yên biển trời Tổ quốc, để mùa xuân nơi đất liền thêm trọn vẹn.

Bộ đội Biên phòng Thạnh An làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc phòng khu vực biển xã đảo Thạnh An. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Gìn giữ sự bình yên cho xã đảo. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Các chiến sĩ tuần tra dọc bờ biển. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Chiến sĩ Biên phòng TP.HCM luôn là chỗ dựa vững chắc cho ngư dân bám biển. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Thạnh An tất bật chuẩn bị cành mai vàng, bày mâm ngũ quả đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Các chiến sĩ Biên phòng đi tuần tra trên biển để canh giữ bình yên của vùng biển phía Nam, cho người dân vui xuân, đón Tết. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Cano của Đồn Biên phòng Thạnh An (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.HCM) vững vàng tuần tra trên biển, như điểm tựa bình yên giữa trùng khơi. Ảnh: LÊ MẠNH LINH

Xã đảo Thạnh An là một xã đảo thuộc TP.HCM, nằm biệt lập giữa biển với khoảng 5.000 dân đang sinh sống. Ảnh: LÊ MẠNH LINH