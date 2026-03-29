Viết liễn tại Nhà Lớn Long Sơn, gìn giữ nét đẹp văn hóa hơn trăm năm 29/03/2026 08:00

(PLO)- Giữa không gian xưa cũ của Nhà Lớn Long Sơn, hoạt động viết liễn vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ, trở thành nét đẹp văn hóa đặc trưng mỗi dịp lễ, Tết.

Nhà Lớn Long Sơn là quần thể Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia tọa lạc tại xã đảo Long Sơn, TP.HCM. Đây là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của Đạo Ông Trần – tín ngưỡng dân gian đề cao lối sống giản dị, nhân nghĩa và tự do.

Theo thông lệ hằng năm, vào các dịp Lễ Vía Ông (20-2 âm lịch), lễ Trùng Cửu (9-9 âm lịch) và Tết Nguyên đán (21 tháng Chạp), du khách đến Nhà Lớn đều bắt gặp hình ảnh những ông đồ đầu vấn khăn, mặc áo bà ba đen, ngồi viết liễn.

Từng hàng chữ Nôm ngay ngắn được viết trên nền giấy đỏ dưới đôi tay thoăn thoắt của các ông đồ, tạo nên khung cảnh đậm chất truyền thống. Nội dung các câu đối chủ yếu là lời dạy của người xưa về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; hướng con người đến lối sống thiện lành, nói lời hay, làm việc tốt.

Quang cảnh phía trong sân Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Ông đồ viết liễn ngày xuân. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Thế hệ tiếp nối nét đẹp văn hóa đạo Ông Trần. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Người dân và du khách xin chữ ngày xuân tại Nhà Lớn Long Sơn. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Đọc liễn là công đoạn ông đồ đọc, kiểm tra liễn trước khi đi dán. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Nội dung các câu đối chủ yếu là lời dạy của người xưa về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín; hướng con người đến lối sống thiện lành, nói lời hay, làm việc tốt. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI

Ông đồ đọc sách dưới vệt nắng xuân sau những giờ viết liễn. Ảnh: NGUYỄN VĂN KHỞI