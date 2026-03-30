‘TP.HCM - Sắc màu mới’: Xuân về rộn ràng nơi thao trường Sư đoàn 9

Những ngày đầu năm mới, Sư đoàn 9 khoác lên mình diện mạo tươi mới với cờ hoa rực rỡ, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Trong tiết trời xuân ấm áp, từng khu nhà ở, nhà ăn, thao trường, bãi tập đều được chăm chút gọn gàng và tràn đầy sức sống. Không khí xuân dường như len lỏi vào từng góc nhỏ của doanh trại, mang theo niềm tin và quyết tâm cho một năm huấn luyện mới.
Tác phẩm dự thi đã ghi lại sinh động những hoạt động đón xuân giàu bản sắc của bộ đội. Đó là tiếng trống rộn ràng, những màn múa lân uyển chuyển khuấy động không khí ngày Tết, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ. Đó là hình ảnh bộ đội tham gia hội thi cắm hoa, trang trí phòng ở, gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ… với sự tỉ mỉ, khéo léo và tinh thần gắn kết tập thể.
Không chỉ dừng lại ở sắc xuân, các bức ảnh còn thể hiện rõ khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Từ thao trường đến đời sống sinh hoạt, tất cả đều toát lên sự chính quy, kỷ luật nhưng cũng rất gần gũi, ấm áp.
Qua từng khuôn hình, hình ảnh người lính Sư đoàn 9 hiện lên vững vàng, lạc quan, góp phần làm phong phú thêm bức tranh “TP.HCM - Sắc màu mới” – nơi mùa xuân không chỉ hiện diện trên phố phường, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong từng đơn vị, từng con người.
Cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2 do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức là cơ hội để mỗi người khám phá, cảm nhận và kể lại câu chuyện của TP bằng chính lăng kính của mình. Chủ đề của cuộc thi ảnh lần này là “Sắc xuân mới - Niềm tin mới”.
Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ lúc phát động cuộc thi (2-12-2025) đến hết ngày 31-3-2026.