‘TP.HCM - Sắc màu mới’: Xuân về rộn ràng nơi thao trường Sư đoàn 9 30/03/2026 10:04

(PLO)- Không khí xuân tràn ngập doanh trại, những hoạt động đón Tết sôi nổi cùng tinh thần thi đua sôi nổi đã được tác giả Lê Văn Thiệu ghi lại qua nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc tại Sư đoàn 9 (Quân đoàn 34), góp thêm gam màu đặc biệt cho cuộc thi ảnh “TP.HCM - Sắc màu mới” lần 2.

Những ngày đầu năm mới, Sư đoàn 9 khoác lên mình diện mạo tươi mới với cờ hoa rực rỡ, khuôn viên xanh, sạch, đẹp. Trong tiết trời xuân ấm áp, từng khu nhà ở, nhà ăn, thao trường, bãi tập đều được chăm chút gọn gàng và tràn đầy sức sống. Không khí xuân dường như len lỏi vào từng góc nhỏ của doanh trại, mang theo niềm tin và quyết tâm cho một năm huấn luyện mới.

Tác phẩm dự thi đã ghi lại sinh động những hoạt động đón xuân giàu bản sắc của bộ đội. Đó là tiếng trống rộn ràng, những màn múa lân uyển chuyển khuấy động không khí ngày Tết, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ. Đó là hình ảnh bộ đội tham gia hội thi cắm hoa, trang trí phòng ở, gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cỗ… với sự tỉ mỉ, khéo léo và tinh thần gắn kết tập thể.

Hội thi gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết tại Sư đoàn 9. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU

Không chỉ dừng lại ở sắc xuân, các bức ảnh còn thể hiện rõ khí thế thi đua sôi nổi, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Từ thao trường đến đời sống sinh hoạt, tất cả đều toát lên sự chính quy, kỷ luật nhưng cũng rất gần gũi, ấm áp.

Qua từng khuôn hình, hình ảnh người lính Sư đoàn 9 hiện lên vững vàng, lạc quan, góp phần làm phong phú thêm bức tranh “TP.HCM - Sắc màu mới” – nơi mùa xuân không chỉ hiện diện trên phố phường, mà còn lan tỏa mạnh mẽ trong từng đơn vị, từng con người.

Đồng diễn văn nghệ đầu xuân năm mới. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU

Đa dạng các trò chơi dân gian đầu xuân mới tại Sư đoàn 9. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 tham gia Hội thi gói bánh chưng, bánh tét ngày Tết. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU

Hội thi cắm hoa nghệ thuật ngày Tết tại Sư đoàn 9. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU

Tiếng trống rộn ràng cùng những màn múa lân uyển chuyển khuấy động không khí ngày Tết, mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 tham gia các trò chơi dân gian dịp Tết. Ảnh: LÊ VĂN THIỆU