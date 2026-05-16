Thông xe toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, chỉ xe dưới 9 được lưu thông 16/05/2026 21:28

(PLO)- Dự kiến từ 17 giờ ngày 18-5, toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54km sẽ thông xe tạm và trước mắt chỉ cho xe dưới 9 chỗ được lưu thông.

Dự kiến từ 17h ngày 18-5, toàn bộ 54km tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ được khai thác đồng bộ, đồng thời nút giao Bưng Môn sẽ được đóng để đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 16- 5, Cục CSGT (Bộ Công an) có văn bản gửi Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Đồng Nai về phương án tổ chức giao thông để đưa dự án vào khai thác tạm, đảm bảo an toàn khi tuyến cao tốc đưa vào thông xe toàn tuyến.

Về phương án tổ chức giao thông, tại nút giao đường Bưng Môn (lối vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu từ Long Thành) đưa vào sử dụng để khai thác trước 37km, Cục CSGT đề nghị đóng hoàn toàn để đảm bảo an toàn khi phương tiện nhập làn vào tuyến chính.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sẽ thông xe tạm toàn tuyến nhưng chỉ cho xe dưới 9 chỗ được lưu thông. Ảnh: VŨ HỘI

Tại điểm đầu tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu nút giao với đường Võ Nguyên Giáp, các đơn vị được yêu cầu bổ sung bảng chỉ dẫn phân luồng chi tiết, đồng thời bố trí lực lượng trực chốt 24/24h để hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn.

Đối với vị trí giao cắt đường điện 110KV, Cục CSGT yêu cầu duy trì nhân sự giám sát thường xuyên và hoàn tất việc nâng tĩnh không đường dây đạt tối thiểu 9m so với mặt đường trước ngày 19- 5 để bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác.

Trong giai đoạn thông xe tạm, tuyến cao tốc chỉ cho phép xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống lưu thông. Các phương tiện như xe máy, xe tải và xe khách trên 9 chỗ sẽ không được phép đi vào tuyến. Các loại phương tiện khác hiện chưa được phép di chuyển trên tuyến.

Trong thời gian khai thác tạm, tốc độ tối đa cho xe lưu thông được quy định với mức tối đa 80km/h và tối thiểu 60km/h.

Lực lượng chức năng sẽ bố trí trực gác tại tất cả các lối vào nút giao nhằm kiểm soát phương tiện, ngăn chặn xe không đủ điều kiện lưu thông lên cao tốc. Đồng thời, Ban Quản lý dự án cũng phải bố trí khu vực làm việc, bãi tạm giữ phương tiện phục vụ lực lượng thực thi nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Trong tình huống đặc biệt như cứu hộ, cứu nạn, phân luồng giao thông hay cho phương tiện đi ngược chiều trong trường hợp khẩn cấp, việc triển khai phải do lực lượng CSGT chủ trì thực hiện.

Chủ đầu tư và đơn vị quản lý vận hành cũng phải thực hiện nghiêm công tác duy tu, bảo dưỡng công trình nhằm duy trì trạng thái an toàn kỹ thuật trong suốt thời gian khai thác tạm.

Cục CSGT yêu cầu Ban QLDA hoàn tất việc khắc phục toàn bộ các kiến nghị trước ngày 17- 5 để phục vụ công tác kiểm tra cuối cùng trước khi thông xe tạm. Đồng thời, Sở Xây dựng Đồng Nai được đề nghị phê duyệt phương án tổ chức giao thông tạm thời trên cơ sở bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn theo quy định pháp luật và giám sát chặt chẽ quá trình triển khai.

Như vậy, khi khai thác toàn tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài 54km qua Đồng Nai và TP.HCM sẽ có các nút giao hoàn chỉnh được đưa vào khai thác gồm Võ Nguyên Giáp, 992 và quốc lộ 56. Riêng nút giao Long Thành khai thác một phần, nút giao sân bay Long Thành và nút giao Tân Hiệp chưa khai thác.