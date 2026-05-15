Tạm cấm lưu thông nhiều tuyến đường để phục vụ lễ công bố Thành phố Đồng Nai 15/05/2026 16:50

(PLO)- Nhiều tuyến đường sẽ bị tạm cấm lưu thông vào các ngày diễn ra các hoạt động tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai.

Ngày 15-5, UBND TP Đồng Nai đã ra thông báo về phương án cấm đường và phân luồng giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động tổ chức lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai

Theo đó, ngày 18-5, UBND thành phố Đồng Nai sẽ tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về thành lập Thành phố Đồng Nai tại Quảng trường phường Long Hưng.

Để bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phục vụ các hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ, UBND TP Đồng Nai thông báo phương án cấm đường, phân luồng giao thông.

Thành phố Đồng Nai sẽ tạm cấm một số tuyến đường trong thời gian diễn ra các hoạt động tổ chức Lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai. Ảnh: VŨ HỘI.

Cụ thể, tạm ngưng lưu thông đối với các tuyến đường: Khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu; đường Lê Văn Duyệt, đường Đặng Văn Trơn, đường Nguyễn Thành Phương và đường Hà Huy Giáp (đoạn từ Cầu Ghềnh đến Ngã tư Hà Huy Giáp - Võ Thị Sáu) vào các khung giờ từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 15- 5; từ 8 giờ đến 9 giờ ngày 17-5 và từ 13 giờ đến 14 giờ 15 ngày 18-5

Tạm cấm lưu thông các tuyến đường: Hà Huy Giáp; đường 30/4 (đoạn từ Công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít), đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết) và đường Phạm Văn Thuận (đoạn từ Ngã ba Máy cưa đến cây xăng Vườn Mít) vào các khung giờ từ 15 giờ15 đến 16 giờ ngày 15-5, từ 9 giờ 15 đến 10 giờ ngày 17-5 và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ ngày 18- 5.

Tạm cấm lưu thông đường Nguyễn Ái Quốc (đoạn từ Cổng 1 đến đường Lưu Văn Viết), đường 30/4 (đoạn từ Công viên Biên Hùng đến cây xăng Vườn Mít), Phạm Văn Thuận (đoạn từ Ngã ba Máy cưa đến cây xăng Vườn Mít), Hà Huy Giáp, Nguyễn Thành Phương;Đặng Văn Trơn, Lê Văn Duyệt, Khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu; Hương lộ 2; - Quốc lộ 51 (đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến Ngã ba Bến Gỗ) vào khung giờ từ 16 giờ 15 đến 16 giờ 45 ngày 15-5, từ 10 giờ 15 đến 10 giờ 45 ngày 17-5 và từ 18 giờ 30 đến 20 giờ ngày 18-5

Tạm cấm các tuyến đường: Hương lộ 2, Quốc lộ 51 (đoạn từ Ngã ba Bến Gỗ đến Ngã tư Vũng Tàu), Khu vực dưới chân cầu vượt Ngã tư Vũng Tàu vào các giờ lưu thông từ 16 giờ 45 đến 17 giờ 15 ngày 15-5; từ 10 giờ 45 đến 11 giờ 15 ngày 17-5 và từ 21 giờ 30 đến 23giờ 00 ngày 18-5.

Các phương tiện chủ động lựa chọn lộ trình thay thế theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường.

Căn cứ tình hình thực tế, thời gian cấm đường có thể thay đổi nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Mọi hoạt động chuẩn bị cho lễ công bố thành lập thành phố Đồng Nai vào ngày 18-5 đã sẵn sàng. Ảnh: VŨ HỘI.

UBND TP Đồng Nai giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết; bố trí lực lượng hướng dẫn, điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại các tuyến đường trên, chủ động xử lý các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông tại khu vực tổ chức sự kiện.