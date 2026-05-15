Đề xuất bổ sung quy hoạch cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa 15/05/2026 10:34

(PLO)- Tuyến cao tốc được kỳ vọng mở trục kết nối từ biển lên Tây Nguyên, giảm chi phí logistics và thúc đẩy vận chuyển bauxit, alumin, nông sản xuất khẩu.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Trong đó, đáng chú ý là đề xuất bổ sung thêm ba tuyến cao tốc mới vào quy hoạch quốc gia.

Ba tuyến được đề xuất gồm: Lạng Sơn - Thái Nguyên - Tuyên Quang - Yên Bái - Sơn La có chiều dài khoảng 378 km, quy mô 4 làn xe. Tuyến Cao Bằng - Tuyên Quang - Lào Cai - Sơn La dài khoảng 335 km, quy mô 4 làn xe. Tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa dài khoảng 141 km, quy mô 4 làn xe. Cả ba tuyến đều được dự kiến đầu tư sau năm 2030.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, việc bổ sung tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa vào quy hoạch sẽ góp phần hình thành hành lang kinh tế Đông - Tây, tăng liên kết giữa Nam Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Hiện cả nước đang đầu tư xây dựng nhiều tuyến đường bộ cao tốc. Ảnh: V.LONG

Tuyến đường này cũng được kỳ vọng tạo kết nối thuận lợi với các cảng biển khu vực Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ và các cảng hàng không Phan Thiết, Long Thành.

Ngoài ý nghĩa kết nối vùng, tuyến cao tốc còn giúp nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa từ Tây Nguyên ra cảng biển, nhất là quặng bauxit, alumin và nông sản xuất khẩu.

Theo đánh giá của cơ quan chuyên môn, khi tuyến đường hình thành sẽ giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao hiệu quả khai thác các cảng biển trong khu vực.

Bên cạnh đó, dự án còn có ý nghĩa về quốc phòng - an ninh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và góp phần giảm nghèo cho các địa phương dọc tuyến.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa được xác định là công trình trọng điểm trong giai đoạn 2025 - 2030.

Tuy nhiên, hiện tuyến này chưa có trong quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia cũng như quy hoạch cấp tỉnh của các địa phương liên quan trước đây. Vì vậy, việc nghiên cứu, cập nhật bổ sung quy hoạch là cơ sở quan trọng để triển khai các bước đầu tư tiếp theo.

Qua khảo sát, đơn vị tư vấn đã đề xuất hai phương án tuyến. Cả hai đều được nghiên cứu với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng khoảng 24,75 m. Tốc độ thiết kế dao động từ 80 - 120 km/h tùy điều kiện địa hình từng đoạn.

Trong đó, phương án 1 có chiều dài khoảng 143,81 km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Bắc - Nam đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, điểm cuối kết nối với cao tốc Gia Nghĩa - Buôn Ma Thuột.

Tuyến này dự kiến đi qua 13 xã, phường. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 54.897 tỉ đồng.

Trong khi đó, phương án 2 dài khoảng 152,4 km, nhiều hơn gần 9 km so với phương án 1. Tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 73.385 tỉ đồng.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, sau khi phân tích các yếu tố kỹ thuật, suất đầu tư, tác động môi trường và nhu cầu sử dụng đất, phương án 1 đang được đề xuất lựa chọn để bổ sung vào Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhận định việc hình thành tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa sẽ mở thêm không gian phát triển mới, tạo trục giao thông quan trọng kết nối khu vực ven biển với Tây Nguyên, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng trong thời gian tới.