Lâm Đồng tổng lực hoàn tất hồ sơ điều chỉnh quy hoạch tỉnh 15/05/2026 10:53

(PLO)- Theo dự kiến đến ngày 31-5, tỉnh Lâm Đồng sẽ chính thức phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo dự kiến, hôm nay 15-5, UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ tổ chức cuộc họp để nghe Sở Tài chính báo cáo về công tác chuẩn bị cho Hội đồng thẩm định. Đây là bước khởi động quan trọng trong chuỗi quy trình lấy ý kiến và phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Một góc TP Đà Lạt cũ.

Cụ thể, trong vòng 15 ngày tới, tỉnh Lâm Đồng sẽ bước vào đợt cao điểm họp bàn và thẩm định để chính thức thông qua điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, thực hiện quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập Hội đồng thẩm định, Sở Tài chính được giao nhiệm vụ chủ trì, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý bao gồm: Tờ trình điều chỉnh quy hoạch tỉnh; báo cáo chi tiết các nội dung điều chỉnh; dự thảo quyết định phê duyệt và bản tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Một góc TP Phan Thiết cũ.

Để đảm bảo tiến độ, UBND tỉnh đã vạch ra lộ trình làm việc dày đặc với sự tham gia của các cấp lãnh đạo cao nhất: Ngày 19-5 tổ chức họp Hội đồng thẩm định; từ 19-5 đến 21-5: Sở Tài chính phối hợp cùng đơn vị tư vấn tiếp thu các ý kiến thẩm định, hoàn thiện hồ sơ.

Ngày 22-5: Hoàn tất hồ sơ trình Thường trực Tỉnh ủy và Thường trực HĐND tỉnh xem xét; ngày 24-5 đến 25-5: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ họp cho ý kiến chỉ đạo; ngày 26-5 đến 27-5: Các Ban của HĐND tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra, họp bàn.

Ngày 29-5: Cột mốc quan trọng, HĐND tỉnh sẽ họp để chính thức thông qua điều chỉnh quy hoạch tỉnh.

Nhà ga đường sắt tốc độ cao dự kiến đặt tại tỉnh Lâm Đồng.

Ngay sau khi được HĐND tỉnh thông qua, trong hai ngày cuối tháng 5 (29 và 30-5), Sở Tài chính phối hợp tư vấn tiếp thu hoàn chỉnh trình chủ tịch UBND tỉnh ký phê duyệt chính thức vào ngày 31-5.

Việc điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt về không gian phát triển, tạo đòn bẩy thu hút đầu tư và định hình diện mạo mới cho tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn tới.