Đề nghị điều chỉnh giờ tàu chạy để phục vụ lễ công bố thành lập Thành phố Đồng Nai 13/05/2026 20:50

(PLO)- UBND Thành phố Đồng Nai đề nghị các đơn vị ngành đường sắt điều chỉnh thời gian tàu hoả chạy qua thành phố để phục vụ Lễ công thành lập Thành phố Đồng Nai.

Ngày 13-5, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản đề nghị Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công an Thành phố phối hợp triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn giao thông phục vụ Lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thành phố Đồng Nai sẽ diễn ra ngày 18-5.

Theo đó, nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế cùng đông đảo người dân tham dự sự kiện, UBND Thành phố Đồng Nai đề nghị điều chỉnh thời gian chạy tàu trên các tuyến đường sắt đi qua địa bàn thành phố, chủ yếu là tuyến Bắc - Nam qua các ga Biên Hòa, Long Khánh và các ga liên quan.

Đoàn tàu hoả chạy qua địa bàn TP Đồng Nai. Ảnh: Phòng CSGT Công an Đồng Nai

Cụ thể, đề nghị các đơn vị ngành đường sắt điều chỉnh để tàu không di chuyển qua địa bàn Thành phố Đồng Nai trong hai khung giờ từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút và từ 18 giờ đến 20 giờ ngày 18-5.

UBND Thành phố cũng đề nghị chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tạm dừng, hoãn hoặc điều chỉnh lịch trình các chuyến tàu trong thời gian trên; đồng thời thông báo rộng rãi, kịp thời đến hành khách nhằm hạn chế ảnh hưởng đến việc đi lại và bảo đảm quyền lợi của người dân.

Bên cạnh đó, các đơn vị đường sắt được đề nghị phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố Đồng Nai trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn giao thông đường sắt phục vụ sự kiện trọng đại này.