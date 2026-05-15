Doanh nghiệp báo khí thải trong giới hạn, quan trắc độc lập phát hiện khí CO vượt chuẩn 15/05/2026 12:29

(PLO)- Doanh nghiệp ở Quảng Ngãi tự báo cáo các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn nhưng kết quả lấy mẫu độc lập của cơ quan chức năng ghi nhận thông số khí CO vượt quy chuẩn.

Ngày 14-5, Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho biết kết quả quan trắc môi trường tại Nhà máy Wood Pellets thuộc Công ty CP Năng lượng Sáng tạo Á Châu ghi nhận thông số khí thải Carbon monoxit (CO) vượt quy chuẩn cho phép.

Kết quả quan trắc có khác biệt

Theo kết quả phân tích của Trung tâm Kỹ thuật quan trắc môi trường (EMC), mẫu khí được lấy tại ống khói sau hệ thống xử lý bụi, hệ thống sấy số 3 trong thời điểm nhà máy vận hành 75-80% công suất.

Khói trắng phát ra từ ống khói nhà máy viên nén vào tối ngày 2-10-2025.

Cụ thể, mẫu lấy vào buổi sáng ghi nhận nồng độ CO đạt 1.142 mg/Nm3/800, vượt 1,43 lần quy chuẩn cho phép. Mẫu lấy vào buổi chiều đạt 850 mg/Nm3/800, vượt khoảng 1,06 lần. Các chỉ số khác như bụi tổng, SO2, NOx nằm trong ngưỡng quy định.

Theo cơ quan chuyên môn, khí CO phát sinh chủ yếu từ quá trình đốt, sấy nguyên liệu gỗ trong điều kiện cháy chưa hoàn toàn. Việc thông số này vượt chuẩn cho thấy hệ thống đốt, sấy của nhà máy có thể vận hành chưa ổn định hoặc hiệu quả cháy chưa bảo đảm.

Bất kể ngày đêm, khói bốc lên cao mù mịt khiến người dân khu vực lo ngại ô nhiễm môi trường.

Cũng theo cơ quan chuyên môn, thông số CO được ghi nhận tại nguồn phát thải của nhà máy, không phải chất lượng không khí tại khu dân cư xung quanh. Riêng đối với hiện tượng cột khói trắng từ ống xả, kết quả xác định đây là hơi nước và hiện chưa có quy chuẩn riêng đối với loại phát thải này.

Kết quả này có sự khác biệt so với số liệu quan trắc khí thải do doanh nghiệp tự thực hiện trước đó.

Kết quả kiểm nghiệm ghi nhận nồng độ CO vượt ngưỡng cho phép.

Theo UBND xã Bình Sơn, trong các báo cáo do doanh nghiệp cung cấp cho cơ quan chức năng, các thông số môi trường đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, trước phản ánh kéo dài của người dân, địa phương cho rằng cần có kết quả quan trắc độc lập, khách quan để đánh giá chính xác mức độ ảnh hưởng môi trường.

Nhiều năm người dân phản ánh khói bụi, mùi khét

Trước đó, nhiều hộ dân tại thôn Trung An, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi liên tục phản ánh tình trạng phải sống trong cảnh ngột ngạt vì khói bụi, tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của Nhà máy Wood Pellets.

Theo phản ánh, nhà máy vận hành gần như liên tục, hoạt động mạnh vào ban đêm và rạng sáng. Mỗi khi chạy hết công suất, các ống xả xuất hiện những cột khói trắng kéo dài hàng chục mét kèm mùi khó chịu.

Bụi đóng đầy đồ dùng sinh hoạt của người dân xung quanh.

Người dân cho biết đứng cách nhà máy vài trăm mét cũng dễ dàng quan sát các luồng khói phát ra từ khu vực sản xuất, đặc biệt vào cuối chiều.

Trao đổi với PV trước đó, đại diện Công ty CP Năng lượng Sáng tạo Á Châu cho rằng hiện tượng mà người dân nhìn thấy chủ yếu là hơi nước phát sinh trong quá trình sấy dăm gỗ.

“Các nhà máy viên nén gỗ sấy và đẩy ra hơi nước sinh ra trong quá trình sấy dăm. Khi trời nắng, nhiệt độ cao thì hơi nước ra sẽ không thấy, nhưng khi thời tiết ẩm, hơi nước ra nhiều hiện thành từng đám lớn khiến người dân lo lắng ô nhiễm”- đại diện doanh nghiệp nói.

Cận cảnh bụi mịn được ghi nhận trong nhà người dân.

Ngày 20-4, UBND xã Bình Sơn đã có văn bản đề nghị Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất hỗ trợ lấy mẫu quan trắc môi trường tại Nhà máy Wood Pellets và Công ty Lâm sản Bình An Phú nhằm làm rõ phản ánh của người dân.

Cơ quan chức năng xác định cột khói trắng từ ống xả là hơi nước.

Theo cơ quan quản lý, kết quả quan trắc vừa được chuyển đến UBND xã Bình Sơn để xem xét xử lý theo quy định đối với các vi phạm trong lĩnh vực môi trường nếu có.