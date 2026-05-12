Quảng Ngãi: Kênh chìm Sơn Tịnh đen kịt, bốc mùi nồng nặc nhiều năm 12/05/2026 14:06

(PLO)- Đoạn kênh vốn từng dùng dẫn nước tưới tiêu cho các cánh đồng lại bị biến thành dòng kênh ô nhiễm, màu nước đen kịt, bốc mùi.

Từng là tuyến dẫn nước tưới cho nhiều cánh đồng ở Quảng Ngãi, kênh chìm Sơn Tịnh nay ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc khiến người dân sống dọc tuyến kênh khốn khổ, nhất là vào mùa nắng nóng.

Mùi hôi bủa vây khu dân cư

Dọc tuyến kênh chìm Sơn Tịnh đoạn qua phường Trương Quang Trọng, xã Thọ Phong đến khu vực cầu Lệ Thủy (xã Tịnh Khê), dòng nước chuyển màu đen đặc, nổi bọt trắng lềnh bềnh và bốc mùi hôi khó chịu.

Tại thôn Phong Niên Hạ (xã Thọ Phong), khu vực được xem là “điểm nóng” ô nhiễm, nhiều hộ dân phải đóng kín cửa suốt ngày vì không chịu nổi mùi hôi bốc lên từ dòng kênh.

Nước đen kịt dưới dòng kênh chìm Sơn Tịnh.

Người dân địa phương cho biết tình trạng này kéo dài nhiều năm và thường nghiêm trọng hơn vào mùa nắng nóng, khi dòng nước gần như không còn lưu thông.

Ông Hà Kiến (84 tuổi, ngụ thôn Phong Niên Hạ) cho hay mỗi khi có nước từ thượng nguồn đổ về, mùi hôi giảm bớt. Tuy nhiên, khi ngừng cấp nước, dòng kênh lại chuyển màu đen kịt, bốc mùi nồng nặc, cá và nhiều sinh vật dưới nước chết hàng loạt.

“Người dân phản ánh nhiều lần rồi nhưng đến nay vẫn chưa xử lý dứt điểm được”, ông Kiến nói.

Người dân bức xúc trước tình trạng nước kênh ô nhiễm, bốc mùi, ảnh hưởng đời sống.

Không chỉ ô nhiễm môi trường, nhiều hộ dân còn lo ngại nguồn nước giếng sinh hoạt bị ảnh hưởng. Theo người dân, phần lớn các hộ trong khu vực vẫn sử dụng giếng đào, giếng khoan nên nguy cơ nước bẩn thẩm thấu xuống mạch nước ngầm khiến ai cũng bất an.

Nước múc từ giếng của một hộ dân lân cận bị chuyển màu bất thường.

Ông Hồ Văn Định, người dân thôn Phong Niên Hạ, cho biết vào mùa nắng, mực nước xuống thấp khiến dòng nước đen từ kênh bốc mùi nặng hơn.

“Điều người dân lo nhất là chưa ai kiểm tra cụ thể xem nguồn nước sinh hoạt có bị ảnh hưởng hay không”, ông Định cho hay.

Vào cuộc truy nguồn xả thải

Theo tìm hiểu, đoạn kênh dài khoảng 2,5 km qua thôn Phong Niên Hạ hiện ô nhiễm nghiêm trọng, trong khi đây từng là tuyến dẫn nước tưới cho cánh đồng Đồng Kê Trên.

Ông Bùi Văn Nho, Trưởng thôn Phong Niên Hạ, cho rằng tuyến kênh đi qua nhiều khu vực trước khi chảy về địa bàn xã, đồng thời tiếp nhận lượng lớn nước thải từ các cơ sở sản xuất và khu công nghiệp dọc tuyến.

Rác thải bủa vây dòng nước vốn đã ô nhiễm.

“Người dân kiến nghị nhiều lần qua các buổi tiếp xúc cử tri nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn kéo dài”, ông Nho cho biết.

Ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong, xác nhận tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh tái diễn nhiều năm nay. Vào mùa hè thường xuất hiện hiện tượng cá chết, nước đen và mùi hôi thối.

Người dân đề nghị kiểm tra, giải quyết dứt điểm ô nhiễm tại con kênh.

Theo ông Hòa, địa phương đã nhiều lần kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài.



Chính quyền tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh.

Trước phản ánh của người dân, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử lực lượng kiểm tra, lấy mẫu tại các khu vực xả thải liên quan để phục vụ công tác xác minh, truy nguồn.