Đường Bến Nghé phường Tân Thuận đã hoàn tất sửa chữa

Trước đây, đường Bến Nghé dẫn vào cảng Tân Thuận, phường Tân Thuận (TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, khiến các phương tiện lưu thông vào khu vực cảng gặp nhiều khó khăn.
Không chỉ vậy, tuyến đường còn thường xuyên ngập nước gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, gây nên tình trạng ùn ứ trên đường Tân Thuận, thậm chí kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh.
Sau đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho phép Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) chủ động sử dụng trước nguồn vốn duy tu giao thông năm 2026 để khẩn trương sửa chữa tuyến đường kết nối vào cảng. Qua đó, giúp khắc phục sớm các hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông và kết nối cụm cảng Tân Thuận.
Dưới đây là một số hình ảnh tuyến đường Tân Thuận sau khi nâng cấp:
Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực cảng Tân Thuận, Bến Nghé, VICT và ILS GAS Sài Gòn (phường Tân Thuận) có khoảng 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, 3.000 cư dân sinh sống. Đây là đầu mối vận tải hàng hóa quan trọng, tập trung lưu lượng lớn xe container, xe tải nặng hoạt động liên tục.
Khu vực cảng có các tuyến đường Liên Cảng A5, Bến Nghé, Lưu Trọng Lư và kết nối giao thông bên ngoài với đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Văn Linh thông qua tuyến đường độc đạo Bến Nghé, Lưu Trọng Lư.
Theo đó, việc tuyến đường trên xuống cấp đã ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP và hoạt động logistics của TP.