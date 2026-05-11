Đường Bến Nghé phường Tân Thuận đã hoàn tất sửa chữa 11/05/2026 14:38

(PLO)- Trái ngược với hình ảnh ổ voi, ổ gà trước đó, đường Bến Nghé sau khi nâng cấp đã có một diện mạo hoàn toàn khác.

Trước đây, đường Bến Nghé dẫn vào cảng Tân Thuận, phường Tân Thuận (TP.HCM) xuống cấp nghiêm trọng. Mặt đường xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, khiến các phương tiện lưu thông vào khu vực cảng gặp nhiều khó khăn.

Không chỉ vậy, tuyến đường còn thường xuyên ngập nước gây mất an toàn cho người tham gia giao thông. Đồng thời, gây nên tình trạng ùn ứ trên đường Tân Thuận, thậm chí kéo dài đến đường Nguyễn Văn Linh.

Tình trạng hư hỏng trên đường Bến Nghé đã được xóa bỏ. Ảnh: ĐÀO TRANG

Sau đó, UBND TP.HCM đã chấp thuận cho phép Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) chủ động sử dụng trước nguồn vốn duy tu giao thông năm 2026 để khẩn trương sửa chữa tuyến đường kết nối vào cảng. Qua đó, giúp khắc phục sớm các hư hỏng, đảm bảo an toàn giao thông và kết nối cụm cảng Tân Thuận.

Tuyến đường đã hoàn thành nâng cấp.

Dưới đây là một số hình ảnh tuyến đường Tân Thuận sau khi nâng cấp:

Sau thời gian triển khai nâng cấp tạm, đường Tân Thuận đã có diện mạo mới.

Cả tuyến đường trở nên sạch sẽ, khang trang.

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nối vào khu cảng Tân Thuận.

Tuyến đường được nâng cấp giúp đảm bảo an toàn giao thông và kết nối cụm cảng Tân Thuận.