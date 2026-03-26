Đường Bến Nghé đầy rẫy ổ voi, phường Tân Thuận lên kế hoạch sửa chữa ngay 26/03/2026 15:21

(PLO)- Đường Bến Nghé, phường Tân Thuận xuống cấp với nhiều ổ voi, ổ gà khiến cả container, xe cứu thương không thể di chuyển được.

Sáng 26-3, tuyến đường Nguyễn Văn Linh là tuyến đường huyết mạch khu Nam TP.HCM đã bị ùn ứ kéo dài vì tuyến đường Bến Nghé dẫn vào Cảng Tân Thuận, Cảng Container Quốc tế Việt Nam bị ùn ứ.

Nguyên nhân là do đường Bến Nghé xuống cấp với hàng loạt ổ voi, ổ gà, ngập nước. Nhiều hố sâu đến 30 cm khiến nhiều ôtô tải, container khi chạy qua bị kẹt bánh, tài xế phải lội nước để chèn đá, rồ ga nhưng vẫn không thể di chuyển. Không chỉ vậy, nhiều đơn vị vận tải cũng đành ngưng nhận hàng khi đi qua đây.

Ô tô sụp ổ voi trên đường Bến Nghé. Ảnh: ĐT

Tài xế than khó di chuyển, doanh nghiệp mong sớm sửa đường

Ông Nguyễn Thanh Tuấn- một tài xế - cho biết đường Bến Nghé xuống cấp thời gian dài khiến container đi vào cảng khó khăn. Các phương tiện xếp hàng rất lâu mới di chuyển vào được trong cảng. Riêng sáng ngày 26-3, hàng loạt xe xếp hàng kéo dài ra tới Nguyễn Văn Linh. Nhiều xe phải mất hàng giờ đồng hồ để di chuyển hết 3 km.

"Trời nắng như đổ lửa nhưng đường luôn ngập nước, ứ đọng nước mà không có lối thoát. Đường dù được sửa chữa nhưng chỉ cần triều cường lên là tiếp tục xuất hiện ổ voi, ổ gà vô cùng nguy hiểm cho các phương tiện" - ông Tuấn nói.

Dòng xe tải, xe container xếp hàng di chuyển vào cảng.

Tương tự, ông Phạm Hải Long, Tổng giám đốc Công ty CP Thực phẩm Agrex Saigon cho biết ngày 25-3, nhân viên công ty gặp vấn đề về sức khỏe nên đã gọi xe cứu thương. Xe cứu thương tới đường Bến Nghé thì không thể di chuyển vì đường quá xấu. Cuối cùng công ty phải chở nhân viên ra đường lớn mới có thể tiếp cận xe cứu thương.

Dòng xe ùn ứ khi di chuyển vào cảng. Ảnh: ĐT

Không chỉ vậy, việc đường xuống cấp gây tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất bởi hàng hóa qua các cảng này rất lớn. Đường sá đẹp có thể đi được vài chuyến hàng, song nhiều khi cả ngày mới chạy được 2 chuyến.

Ông Long cho biết đường hư hỏng là chuyện nhỏ nhưng tác động đến doanh nghiệp, nền kinh tế là chuyện lớn. Thậm chí, đã có doanh nghiệp còn tính đóng cửa nhà máy trong tháng 4 này nếu đường không được sửa chữa.

Một cán bộ CSGT cho biết đường Bến Nghé xuống cấp nên các phương tiện di chuyển chậm. Riêng sáng nay đã ghi nhận gần 10 xe tải, container bị sụp ổ gà, gây gián đoạn giao thông. Tài xế phải dùng dây kéo để đưa phương tiện ra khỏi hố.

Sửa chữa trong tuần này

Đại diện UBND phường Tân Thuận cho biết phường đã ghi nhận, khảo sát và nắm được thông tin tuyến đường này xuống cấp. Thậm chí, 2 tuần qua, phường đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp. Tuy nhiên, chỉ cần một đợt thủy triều thì tuyến đường lại xuống cấp.

Sáng 26-3 đã ghi nhận gần 10 xe tải, container bị sụp ổ gà, gây gián đoạn giao thông. Ảnh: ĐT

Đường xuống cấp nhanh chóng vì lượng phương tiện di chuyển vào cảng rất lớn, khiến hệ thống thoát nước bị hư hại. Bài toán đặt ra cần phải nâng cấp cả tuyến này bao gồm nâng cấp hệ thống thoát nước. Trước đó, dự án này được giao cho Ban Quản lý Dự án đầu tư khu vực quận 7 triển khai, sau khi sáp nhập dự án này được chuyển về cho phường Tân Thuận.

Hiện UBND phường đang xin UBND TP.HCM nguồn vốn để triển khai nâng cấp, hoàn thiện tuyến đường. Dự kiến sẽ khởi công và hoàn thành trong năm 2026.

Trước mắt, UBND phường đã lên đảm bảo an toàn giao thông cho tuyến đường. Hiện phường đang họp bàn các bên liên quan để tiến hành sửa chữa tạm tuyến đường Bến Nghé. Dự kiến trong thứ 7 (ngày 28-3) sẽ tiến hành sửa chữa. Từ đó khắc phục ổ voi, ổ gà, đảm bảo cho các phương tiện lưu thông.

