Sửa chưa được bao lâu, đường Nguyễn Xiển lại xuống cấp 27/09/2025 18:35

(PLO)- Ổ voi, ổ gà, ngập nước biến đường Nguyễn Xiển thành bẫy nguy hiểm cho người tham gia giao thông, trong khi việc sửa chữa, khắc phục chưa có tiến triển.

Đường Nguyễn Xiển (thuộc phường Long Bình) đang trở thành nỗi ám ảnh thường trực đối với người dân mỗi khi lưu thông qua đây.

Sáng ngày 27-9, đoạn đường dài khoảng 500m, kéo dài từ đường Cầu Vồng 5 đến gần cầu Gò Công đang trong tình trạng hư hỏng nặng nề. Nửa mặt đường ngập trong lớp nước sình lầy màu nâu sẫm, nửa còn lại chằng chịt những hố sâu đen ngòm.

Hình ảnh đường Nguyễn Xiển sáng 27-9.

Mặt đường xuống cấp nghiêm trọng, lầy lội và chi chít ổ gà, ổ voi. Mưa từ tối hôm qua nhưng nước không kịp thoát khiến toàn tuyến ngập lênh láng, biến những hố sâu thành những “cái bẫy” nguy hiểm rình rập người đi đường. Hàng loạt vụ té ngã, hư hỏng phương tiện đã xảy ra.

Không chỉ là một con đường dân sinh, tuyến Nguyễn Xiển có lưu lượng phương tiện qua lại rất cao. Hình ảnh người dân lách qua từng ổ gà, xe ô tô, xe tải nặng di chuyển chậm… đã trở nên quá đỗi quen thuộc.

Ổ voi, ổ gà chi chít trên đường.

Anh Nguyễn Minh Tài (chủ tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Xiển) chia sẻ: "Có hôm trời không mưa mà nước vẫn ngập, còn lúc mưa lớn thì nước dâng đến tận đầu gối, tràn cả vào nhà. Nhiều người đi xe máy bị trượt ngã, tay chân trầy xước, quần áo ướt sũng. Mấy hôm trước có đơn vị đến đổ đá vá tạm ổ gà, nhưng chỉ vài ngày là đâu lại vào đấy".

Người dân vất vả di chuyển.

Còn chị Đặng Thị Huệ Như (phường Long Bình) cho biết, đoạn đường này mới được sửa chữa tạm thời, tuy nhiên việc tái hư hỏng chỉ sau một thời gian ngắn cho thấy giải pháp khắc phục chưa thực sự hiệu quả. Người dân nơi đây vẫn đang mỏi mòn chờ một phương án sửa chữa bền vững, căn cơ, để không còn phải sống chung với ổ gà và nước ngập mỗi ngày.

Qua đoạn ngập, một phương tiện chết máy.

Trao đổi với pv PLO, lãnh đạo Trung tâm Phát triển hạ tầng kỹ thuật TP Thủ Đức (Sở Xây dựng TP.HCM) cho biết, đơn vị đã có văn bản nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị liên quan phải khắc phục, sửa chữa, xử lý bất cập tồn tại, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.

Tuy nhiên đến nay vẫn chưa có tiến triển, phía Trung tâm sẽ báo cáo lên cấp trên để tiến hành xử lý, đồng thời có giải pháp khắc phục triệt để vấn đề này.

Nước lênh láng, nhiều hố sâu bên dưới.

Trước đó, Trung tâm đã đề nghị các bên liên quan khẩn trương kiểm tra, sửa chữa đảm bảo giao thông mặt đường Nguyễn Xiển đoạn phía trước một khu dân cư, thời hạn hoàn thành trước ngày 10-9 và phối hợp Trung tâm khắc phục sửa chữa phần mặt đường Nguyễn Xiển còn lại đảm bảo thi công đồng bộ.

Đường lênh láng nước sau cơn mưa từ tối hôm qua.

Đồng thời, đề nghị sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp phép thi công công trình thoát nước đường Nguyễn Xiển (đoạn thuộc dự án khu dân cư và công viên Phước Thiện) để đảm bảo thoát nước mặt đường Nguyễn Xiển đoạn từ cầu Gò Công đến cầu Rạch Hầm.

Trung tâm cũng có văn bản gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, yêu cầu sửa chữa đường hư hỏng, đảm bảo an toàn lưu thông.

"Trường hợp các đơn vị chậm khắc phục các hư hỏng nêu trên, nếu để xảy ra các sự cố, tai nạn do lỗi không bảo trì công trình, phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật" - Trung tâm nhấn mạnh.