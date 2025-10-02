CSGT TP.HCM kiến nghị sửa chữa 4 km đường Kha Vạn Cân đang xuống cấp 02/10/2025 17:50

(PLO)- Phòng CSGT TP.HCM ghi nhận tuyến đường Kha Vạn Cân, đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13 có nhiều đoạn bong tróc, xuất hiện “ổ gà, ổ voi”...

Chiều 2-10, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công An TP.HCM thông tin về việc xử lý vi phạm trên đoạn đường Kha Vạn Cân (từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13).

Theo ghi nhận của PV, đoạn đường chỉ vài km nhưng chi chít ổ gà, hệ thống thoát nước kém khiến mưa xuống là ngập, rác thải dọc tuyến đường… Không chỉ vậy, nơi đây còn là “điểm nóng” về xe dù, bến cóc khi nhiều nhà xe dừng, đón trả khách bất kể ngày đêm.

Thượng tá Nguyễn Văn Bình, Phó Trưởng Phòng CSGT, Công An TP.HCM. Ảnh: HÀ THƯ

“Trong bối cảnh cầu Bình Triệu đang nâng tĩnh không khiến giao thông dồn ứ quanh khu vực dạ cầu Bình Lợi, nhánh rẽ Kha Vạn Cân lẽ ra có thể san sẻ áp lực phương tiện, nhưng với thực trạng hiện nay lại không thể đáp ứng cho việc lưu thông” – PV đặt câu hỏi.

Trả lời nội dung này, Thượng tá Nguyễn Văn Bình, phân tích qua khảo sát thực tế, Phòng CSGT ghi nhận tuyến đường Kha Vạn Cân (đoạn từ giao lộ Phạm Văn Đồng đến Quốc lộ 13) có chiều dài khoảng 4km. Mặt đường nhiều đoạn đã xuống cấp, bong tróc, xuất hiện “ổ gà, ổ voi”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Hệ thống thoát nước kém, khi mưa gây ngập cục bộ, khi nắng nóng có nhiều bụi, rác thải tập kết tự phát hai bên đường gây mất mỹ quan đô thị.

Song song đó, lòng đường chật hẹp, nhiều đoạn chỉ đủ cho một làn xe lưu thông một chiều, dẫn đến ùn ứ thường xuyên, đặc biệt vào giờ cao điểm. Hoạt động xe khách dừng, đỗ, đón trả khách trái phép có xảy ra trên tuyến đường này.

Theo Thượng tá Bình, đầu tháng 5-2024, Phòng CSGT đã tham mưu Ban Giám đốc Công an TP có công văn kiến nghị TP để khắc phục hạ tầng trên tuyến Đường Kha Vạn Cân.

Sau đó, Phòng CSGT đã phối hợp Sở GTVT (nay là Sở Xây dựng) tổ chức khảo sát, lắp đặt biển báo cấm dừng đỗ xe và cấm ô tô khách trên 16 chỗ trên tuyến đường. Đồng thời, kiến nghị cải tạo bề mặt đường và hệ thống thoát nước cho tuyến Kha Vạn Cân.

Phòng CSGT cũng tham mưu Ban Giám đốc Công an TP có kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn TP.

Trên cơ sở đó, đơn vị đã phân công các tổ công tác chuyên đề, tập trung kiểm tra, xử lý xe dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, đặc biệt tại khu vực tuyến đường Kha Vạn Cân, Phạm Văn Đồng.

Từ ngày 15-12-2024 đến ngày 1-10-2025 trên tuyến Kha Vạn Cân, CSGT TP.HCM xử lý 23 trường hợp vi phạm. Trong đó, 12 trường hợp dừng đỗ không đúng quy định, 2 trường hợp không chấp hành vạch kẻ đường, 1 trường hợp không thắt dây an toàn, 2 trường hợp đi vào đường cấm và 6 lỗi khác.

“Lực lượng CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm; kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để phát sinh phức tạp” – Thượng tá Bình nhấn mạnh và cho biết CSGT TP.HCM cũng đã phối hợp Công an phường Hiệp Bình tăng cường lực lượng triển khai cao điểm kiểm tra, xử lý xe dù, bến cóc, áp dụng biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, xử lý triệt để các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Thời gian tới, Phòng CSGT TP.HCM kiến nghị Sở Xây dựng sớm duy tu, sửa chữa mặt đường, nâng cấp hệ thống thoát nước, tổ chức sơn kẻ, đảm bảo vệ sinh môi trường trên tuyến đường Kha Vạn Cân.

Phó Trưởng phòng CSGT đề xuất UBND phường Hiệp Bình chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể thường xuyên tổ chức tổng vệ sinh, xử lý các điểm tập kết rác tự phát, chỉnh trang đô thị, tạo chuyển biến rõ rệt về cảnh quan.

“Các đơn vị cần tiếp tục tăng cường tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, nhất là vào các khung giờ cao điểm; kiên quyết lập biên bản, xử lý nghiêm các xe khách dừng đỗ đón trả khách trái phép. Khảo sát lắp đặt hệ thống camera giám sát, tăng cường xử lý phạt nguội tại khu vực này…” – Thượng tá Bình nhấn mạnh.