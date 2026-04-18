TP.HCM khẩn trương sửa chữa đường Bến Nghé, phường Tân Thuận 18/04/2026 11:17

Mới đây, UBND TP.HCM có văn bản chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng về giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật – đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng chủ động sử dụng trước nguồn vốn chi thường xuyên – duy tu giao thông đã được giao năm 2026 để thực hiện ngay công trình sửa chữa đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận).

UBND TP.HCM yêu cầu khẩn trương sửa chữa đường Bến Nghé, phường Tân Thuận. Ảnh: ĐT

Sở Xây dựng tham mưu Chủ tịch UBND TP điều chuyển tài sản kết cấu hạ tầng đường Bến Nghé, đường Lưu Trọng Lư (phường Tân Thuận) từ UBND phường Tân Thuận quản lý sang Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật quản lý.

Đồng thời chủ trì, phối hợp với Công an TP và các đơn vị liên quan xây dựng quy chế phối hợp liên ngành trong việc xử lý các bất cập hạ tầng và tổ chức giao thông khu vực cảng, khu chế xuất Tân Thuận, trình UBND TP ban hành.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khu vực cảng Tân Thuận, Bến Nghé, VICT và ILS GAS Sài Gòn (phường Tân Thuận) có khoảng 1.700 doanh nghiệp đang hoạt động, 3.000 cư dân sinh sống. Đây là đầu mối vận tải hàng hóa quan trọng, tập trung lưu lượng lớn xe container, xe tải nặng hoạt động liên tục. Khu vực cảng có các tuyến đường Liên Cảng A5, Bến Nghé, Lưu Trọng Lư và kết nối giao thông bên ngoài với đường Huỳnh Tấn Phát, đường Nguyễn Văn Linh thông qua tuyến đường độc đạo Bến Nghé, Lưu Trọng Lư.

Trong thời gian qua, tuyến đường Lưu Trọng Lư và Bến Nghé hư hỏng nặng, gây mất an toàn giao thông và ùn tắc giao thông, không chỉ xảy ra cục bộ tại khu vực cổng cảng mà còn lan rộng ra các tuyến đường kết nối chính như đường Nguyễn Văn Linh, đường Huỳnh Tấn Phát… Từ đó, ảnh hưởng đến tình hình giao thông khu vực cửa ngõ phía Nam TP và hoạt động logistics của TP.

Theo Sở Xây dựng, do tính chất các tuyến đường Lưu Trọng Lư, Bến Nghé phục vụ hoạt động vận tải hàng hóa ra vào cụm cảng biển với lưu lượng lớn xe container, xe tải nặng lưu thông thường xuyên và nguồn vốn duy tu giao thông dự kiến phân bổ cho UBND phường Tân Thuận còn hạn chế.

Vì vậy, Công an TP và UBND phường Tân Thuận thống nhất đề nghị Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý Giao thông và Hạ tầng kỹ thuật (đơn vị trực thuộc Sở) quản lý, bảo trì nhằm đảm bảo kết nối giao thông đồng bộ và sửa chữa kịp thời các hư hỏng, bảo đảm trật tự an toàn giao thông.