Đổ đá để xóa ổ voi, ổ gà trên đường Bến Nghé 28/03/2026 16:45

Ngày 28-3, UBND phường Tân Thuận cho biết phường bắt đầu huy động máy móc, vật tư để tiến hành sửa chữa tạm đường Bến Nghé. Trong đó, phường tiến hành đổ đá để xóa bỏ các điểm trũng, giúp các phương tiện đi lại thuận tiện hơn.

Bên cạnh đó, phường cũng tiến hành sửa chữa hệ thống thoát nước trên đường này để hạn chế đường xuống cấp. Nguyên nhân là mỗi khi có triều cường, tuyến đường này sẽ bị ngập, hệ thống thoát nước bị hư hại. Đồng thời, với lượng lớn phương tiện di chuyển nên đường nhanh chóng bị xuống cấp.

Tuyến đường đang được nâng cấp. Ảnh: ĐT

Một số 'ổ voi, ổ gà' đã được xóa bỏ. Ảnh: ĐT

"Nếu chỉ sửa chữa đường tạm thời mà không nâng cấp hệ thống thoát nước thì đường sẽ nhanh chóng xuống cấp. Theo đó, hiện nay các phương án sửa chữa cũng chỉ tạm thời. Giải pháp căn cơ cần nâng cấp toàn tuyến đường này, dự kiến sẽ triển khai trong năm nay" - đại diện UBND phường Tân Thuận thông tin.

Trước đó, PLO đã phản ánh tình trạng đường Bến Nghé xuống cấp, khiến các phương tiện di chuyển vào Cảng Tân Thuận, Cảng Container Quốc tế Việt Nam gặp khó khăn, hàng dài phương tiện bị ùn ứ

Trên đường này xuất hiện nhiều hố sâu đến 30 cm khiến nhiều ôtô tải, container khi chạy qua bị kẹt bánh, tài xế phải lội nước để chèn đá, rồ ga nhưng vẫn không thể di chuyển.