TP.HCM: Đường Bến Nghé chính thức được sửa chữa trong 10 ngày, ô tô chọn lộ trình khác ra sao? 29/03/2026 11:04

(PLO)- Phòng CSGT (PC08), Công an TP.HCM thông báo điều chỉnh giao thông qua đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TP.HCM để duy tu, sửa chữa đoạn đường hư hỏng nặng.

Theo Phòng PC08, sau thời gian dài được đưa vào khai thác, sử dụng, tuyến đường Bến Nghé, phường Tân Thuận, TP.HCM (đoạn từ trước cổng Tổng công ty may Nhà Bè, số 4 đường Bến Nghé đến giao lộ Lưu Trọng Lư - Bến Nghé) đã xuống cấp, hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi” khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Phạm vi thi công.

Việc điều chỉnh giao thông nhằm đảm bảo an toàn, lưu thông được thông suốt. Dự kiến công tác duy tu, sửa chữa sẽ được tiến hành trong 10 ngày, bắt đầu từ ngày 28-3 đến ngày 8-4.

Đường Bến Nghé đến giao lộ Lưu Trọng Lư - Bến Nghé) đã xuống cấp, hư hỏng nặng, xuất hiện nhiều “ổ gà, ổ voi” khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn. Ảnh: ĐÀO TRANG

Để đảm bảo công tác duy tu, sửa chữa diễn ra thuận lợi, đúng tiến độ, Phòng PC08 kiến nghị người dân sử dụng xe mô tô, ô tô cá nhân nếu không thật sự có nhu cầu di chuyển qua khu vực cầu Tân Thuận 1, Huỳnh Tấn Phát - Lưu Trọng Lư có thể lựa chọn lộ trình khác thay thế.

Phòng PC08 đề xuất các lộ trình sau:

Lộ trình 1: Tân Thuận - Nguyễn Văn Linh - cầu Tân Thuận 2 - Nguyễn Tất Thành.

Lộ trình 2: Nguyễn Văn Linh - Huỳnh Tấn Phát - Trần Xuân Soạn - cầu Rạch Ông - Phạm Thế Hiển - vòng dưới cầu Nguyễn Văn Cừ - Dương Bá Trạc - quay đầu trên đường Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Lộ trình thay thế.

Lộ trình 3: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - Nguyễn Hữu Thọ - cầu Kênh Tẻ - Khánh Hội - cầu Ông Lãnh.

Lộ trình 5: Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Thị Thập - cầu Him Lam - đường số 4 - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Lộ trình 6: Nguyễn Văn Linh - đường số 9A - Vòng xoay Trung Sơn - Dương Bá Trạc - cầu Nguyễn Văn Cừ.

Phòng PC08 lưu ý người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng CSGT, lực lượng tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông hoặc hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

Căn cứ tình hình giao thông thực tế, Phòng PC08 sẽ tổ chức lực lượng điều chỉnh công tác phân luồng giao thông phù hợp, hạn chế mức thấp nhất việc ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày của người dân lưu thông qua khu vực thi công và các tuyến đường xung quanh.