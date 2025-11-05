Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng cầu trên đường Hồ Chí Minh 05/11/2025 17:31

(PLO)- Trụ cầu trên đường Hồ Chí Minh bị nghiêng, kết cấu mất ổn định sau bão số 12.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại khu vực cầu Km396+050, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Đây là khu vực thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ II, bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão số 12 và mưa, lũ sau bão từ ngày 22-10 đến 2-11.

Quyết định này giúp Cục Đường bộ rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông thuộc hệ thống quốc lộ, đồng thời ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp mà không theo các quy trình thông thường để khắc phục hậu quả thiên tai.

Trụ cầu Cạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây bị nghiêng gần 1 m sau trận mưa lịch sử. Ảnh: N.DO

Theo báo cáo của Cục Đường bộ, sau đợt mưa lũ, đoạn đường Hồ Chí Minh nhánh Tây qua xã A Lưới 4 (TP Huế) bị hư hỏng nặng. Trụ T1 của cầu tại Km396+050 bị nghiêng xuống hạ lưu khoảng 70 cm theo phương ngang và 80 cm theo phương đứng. Vụ sụt trượt núi đã khiến kết cấu cầu mất ổn định hoàn toàn, không còn đảm bảo an toàn khai thác.

Hiện khu vực cầu hư hỏng đã được rào chắn, cắm biển cảnh báo và nghiêm cấm tuyệt đối người cùng phương tiện qua lại.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc để mở một tuyến đường tạm phía phải tuyến, đồng thời tập trung xử lý các điểm sạt lở khác trên tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây nhằm sớm khôi phục lưu thông.